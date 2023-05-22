(Videolu) Hayvan Otlatırken Dağlarda Koşuyordu, Şimdi Balkan Şampiyonu Oldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinin dağlarında hayvan otlatırken koşma alışkanlığı edinen Abdulmecit Açan, antrenör Ümit Sekin ile tanıştı. Antrenörünün yönlendirmesi ile dağ koşularını sporcu olarak yapmaya başlayan Açan, Siirt’in Eruh ilçesinde yapılan Balkan Dağ Şampiyonası elemelerinde Türkiye üçüncüsü olarak milli davet aldı. Ardından çalışmalarını sürdüren Açan, Karadağ’da düzenlenen Balkan Dağ Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldu. Karadağ’dan altın madalya ile dönen Açan, 10 Haziran'da Avusturya’da düzenlenecek olan Dünya Dağ Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Abdulmecit Açan: "Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum”

Siirt’in Eruh ilçesinde Balkan Dağ Şampiyonası elemelerinde üçüncü olduktan sonra milli takıma davet edildiğini belirten Açan, “Balkan Dağ Şampiyonasına gitmeden önce şampiyonluk hedeflemiştim. Allah’ıma şükürler olsun ülkemi en güzel şekilde temsil ederek şampiyon oldum. Döndüm tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. 10 Haziran’da Avusturya’da düzenlenecek olan Dünya Dağ Şampiyonası'na hazırlıklarıma devam ediyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek için antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kocaeli Başiskele’de düzenlenen dünya dağ seçmelerinde üçüncü olarak tekrar milli takıma davet edildim. Balkan Dağ Şampiyonası'nda olduğu gibi Dünya Dağ Şampiyonasında da ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum” dedi.

Ümit Sekin: "Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz"

Sporcunun Antrenörü Ümit Sekin ise, “Federasyon faaliyetlerimde dağ şampiyonaları üç kısma ayrılıyordu. Bunlar Balkan Dağ Şampiyonası, Dünya Dağ Şampiyonası ve Avrupa Dağ Şampiyonası'ydı. Siirt'te düzenlenen Balkan Dağ Şampiyonası'nda Abdulmecit, Türkiye üçüncüsü oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde Karadağ ülkesinde yapılan Balkan Dağ Şampiyonası'nda da birinci oldu. Şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Türk bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yarışma Dünya Dağ Şampiyonası'dır. Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Allah’ın izniyle Dünya Dağ Şampiyonası'nda da Balkan Dağ Şampiyonasında yaptığımız başarıların devamını getirmek için bütün emeklerimizi, çabalarımızı sergiliyoruz. Allah’ın izniyle Balkan Dağ Şampiyonası'nda Şampiyon olduk. İnşallah Dünya Dağ Şampiyonasında da aynı performansı göstereceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.





İHA