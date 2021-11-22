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Yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:47

Pelitli Mahallesi'nde evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında, 12 Temmuz'da ağır yaralı halde bulunan A.A, yoğun bakımda tedavi gördüğü özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç kızın cenazesi, işlemler için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldıran ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.M'yi (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.



AA
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