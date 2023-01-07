Yahya Kaptan ,Türk kurtuluş savaşı kahramanı

Bu gün mübarek Cuma

Dua ve niyaz etme zamanın

İnsanlık korona vebası ile savaşıyor

Sömürgeciler Türk islam coğrafyasında kan döküyor

Kazaklstanı kardeşlerimiz kan ağlıyor

Bu gün milli mücadelenin önemli kahramanın İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgal edilen Kocaeli yarımadası ve Gebze bölgesinde Rum çeteleri ile savaşan kurtuluş savaşına katılacak subaylar ve cephanelerin işgal altındaki İstanbul dan cepheye geçişini sağlayan kuvayi milliye komutanı Tavşancıllı Yahya kaptan şehit edilişinin 103. Yıl dönümünde mezarı başında anacağız