Bu gün mübarek Cuma
Dua ve niyaz etme zamanın
İnsanlık korona vebası ile savaşıyor
Sömürgeciler Türk islam coğrafyasında kan döküyor
Kazaklstanı kardeşlerimiz kan ağlıyor
Bu gün milli mücadelenin önemli kahramanın İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgal edilen Kocaeli yarımadası ve Gebze bölgesinde Rum çeteleri ile savaşan kurtuluş savaşına katılacak subaylar ve cephanelerin işgal altındaki İstanbul dan cepheye geçişini sağlayan kuvayi milliye komutanı Tavşancıllı Yahya kaptan şehit edilişinin 103. Yıl dönümünde mezarı başında anacağız
Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak Yahya kaptan İle ilgili hazırladığımız belgesel sinevizyon
Yahya kaptann hayatı İle ile ilgili özet Bilgi
Yahya kaptan başta olmak üzere Dilıvası tarih ve kültür mlrasi ile ilgili hazırladığımız sosyal sorumluluk projemiz
Yahya kaptanın şahsında tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı bu mübarek Cuma sabahı rahmet minnet ve şükranla anıyoruz Ruhları için Fatiha okuyalım El Fatiha
...
Yahya Kaptan Hayatı
Yahya Kaptan Kimdir
Yahya Kaptan ,Türk kurtuluş savaşı kahramanı (öl. Tavşancıl 1919).
Bulgarlara düşman sırp çeteleriyle işbirliği yaparak bugar komitacılarına karşı mücadele etti (1910 -1912).
1912’den sonra bir çete kurarak bulgar komitacılarına karşı savaştı.
Balkan savaşı sırasında sırp ordusu karşısında gerileyen osmanlı kuvvetlerine sırp ordusu hakkında bilgi verdi.
Osmanlı ordusu Sırplar karşısında geri çekilirken Bulgarların Türklere karşı giriştikleri hareketler sırasında Yahya Kaptan, Köprülü kasabasında idam edilecek olan türk esirlerini kurtardı (1913).
Sırp-Bulgar savaşında Sırplar ile işbirliği yaptı.
Balkanlar’da sınırlar kesinleşince sırp hükümetine sığındı ve hükümet tarafından kendisine nişan verildi.
Bulgarların Sırplarla anlaşması üzerine Yahya Kaptan Selânik üzerinden İstanbul’a kaçtı.
Birinci Dünya savaşı sırasında Enver Paşanın kurduğu Teşkilâtı Mahsusaya girdi.
Cemiyet tarafından gönderildiği Sırbistan’da başarılı sabotajlar yaptı.
Sırbistan dönüşü Irak cephesine gitti ve Halil Paşanın ordusunda arap aşiretlerine karşı gerilla savaşı yaptı.
İstanbul’a dönünce Yakup Cemil’in kurduğu gerilla teşkilâtına girdi.
Yakup Cemil’in idamı üzerine Irak cephesine sürgün olarak gönderildi; bu cephenin çökmesi üzerine İstanbul’a döndü.
Enver Paşanın Kafkaslar üzerinden Anadolu’yu kurtarma mücadelesine çetesiyle katıldı.
Ingilizlerin İstanbul’u işgali sırasında İstanbul’a döndü.
İttihatçıların tutuklanması üzerine çetesini dağıtarak Tavşancıl’a geldi.
Buradaki rum çetelerine karşı çetesini tekrar kurarak karşı koydu.
Erzurum kongresinde bulunan Mustafa Kemal’e bir telgraf çekerek bütün kuvvetleriyle emrinde olduğunu bildirdi.
Fakat Gebze jandarma kumandanı Nail Bey, Yahya Kaptanı Ankara’ya şikâyet etti.
Bunun üzerine yaver Abbas Bey ve Sırrı Bellioğlu, Yahya Kaptan ile görüşmeye yollandı.
Şikâyetin asılsız olduğu anlaşıldı ve Yahya Kaptan, Mustafa Kemal tarafından Ankara’ya çağrıldı ve onunla görüşerek Tavşancıl’a döndü.
İngiliz işgal kuvvetleri Yahya Kaptan’ın yakalanması için İstanbul hükümetine baskı yapıyordu.
Bu sırada Yahya Kaptan gizlice İstanbul’a gelerek Bekirağa bölüğünü bastı ve Halil Paşa, yarbay Şadi ve Küçük Talât gibi kumandanları kurtardı.
Ingilizlerin baskısı üzerine Tavşancıl, Kuvayı İnzibatiye ve jandarma kuvvetleri tarafından kuşatıldı.
Kuvvetleri, rum çeteleriyle savaş halinde olduğu için yalnız kalan Yahya Kaptan teslim oldu.
Yolda, teğmen Abdurrahman tarafından, su içerken öldürüldü.(kaynak biyografya)