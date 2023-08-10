YALOVA'DA DEPREM PANELİ DÜZENLEYİP SERGİ AÇACAĞIZ







Kültür Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği olurları ile kurduğumuz İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi olarak imkanlarınız ölçüsünde tarih ve kültürel çalışmalar yapıyoruz. Deprem Gerçeği projemiz de bunlardan biri. 1992 yılında Erzincan depreminden itibaren depremlerle ilgili birçok arşiv, bilgi ve belge topladık. Topladığımız bilgi ve belgeleri Kültür Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği olurları ile kurduğumuz İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi olarak imkanlarınız ölçüsünde tarih ve kültürel çalışmalar yapıyoruz. Deprem Gerçeği projemiz de bunlardan biri. 1992 yılında Erzincan depreminden itibaren depremlerle ilgili birçok arşiv, bilgi ve belge topladık. Topladığımız bilgi ve belgeleri

Kütüphanemizde devlet ve milletimizin hizmetine sunup

www.deprembilinci.com

web sayfamızda kamuoyu İle paylaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Kütüphanecilik haftası dolayısı ile Gebze Tatlıkuyu Mahallesindeki kütüphanemizde açtığımız deprem gerçeği fotoğraf sergimizi başta TRT olmak üzere birçok medya kuruluşu haber yaptı. Gazete Manşetleri ile Deprem Gerçeği sergisinin ilkini 17 Ağustos Marmara Depremi yıl dönümü dolayısıyla Yalova'da açacağız.



TRT'DE YAYINLANAN HABER





https://youtu.be/78YieVuOX0Q





DEPREM EDEBİYATI OLUŞMALI



Deprem gerçeği ile ilgili edebiyatçılarımız üzerine düşen görevi yapması için çaba sarf ediyorum. Deprem üzerine şiirler, ağıtlar, destanlar, romanlar, hikayeler

yazılmalı;

film ve belgeseller çekilmeli. Her ilimizde deprem ve afetler müzesi kurulmalı afetlere karşı bilinç oluşturulmalı. İran’ın Güney Azerbaycan bölgesinden değerli kültür adamı Hamid Zade'nin yazdığı ve Devri Alem belgesel tv programına armağan ettiği deprem şiirini slzlerle paylaşıyor kendisine teşekkür ediyorum





https://youtu.be/GaOi8euLs0M









YALOVA VALİMİZİ ZİYARET ETTİK



17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısı ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde 15 Ağustos'ta Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenleyeceğimiz Deprem paneli, fotoğraf sergisi ve belgesel gösteri ile ilgili Yalova valimizi Sn Muammer Erol Beyi ziyaret ederek program hakkına bilgi verdik. Ziyarete YALOVA VALİMİZİ ZİYARET ETTİK17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısı ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde 15 Ağustos'ta Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenleyeceğimiz Deprem paneli, fotoğraf sergisi ve belgesel gösteri ile ilgili Yalova valimizi Sn Muammer Erol Beyi ziyaret ederek program hakkına bilgi verdik. Ziyarete

Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının

başkan vekilimiz Kenan Engin başkanlığında UMSEDER başkanı Zeki Gedikoğlu, Mehmet Penbegullu, Tarık Tuncer, Mecit Gedikoğlu, Emirhan Kahraman ve bendenizin katılımı ile gerçekleştirdik. Sayın Valimiz ve Yalova Ticaret Odası başkanı bize çok yakın ilgi ve alaka gösterdi, kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Bizim vali beyi ziyaret ettiğimiz 9 Ağustos 2023 günü gecesi, Yalova valimiz sayın Muammer Erol Bey'in Ordu'ya vali olarak atanması tatlı bir tesadüf oldu, kendisini kutluyor başarılar diliyoruz.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM





https://m.facebook.com/story.

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2641675172653740&id=

100004338481610&mibextid=

qC1gEa











BABA OĞUL YALOVA SAHİLLERİNİ GEZDİK



YALOVA VALİMİZİ ZİYARET EDEREK İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BABA OĞUL YALOVA SAHİLLERİNİ GEZDİKYALOVA VALİMİZİ ZİYARET EDEREK İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

www.iktav.com

KÜLTÜR HİZMETİ KİTAPLARIMIZI VALİ BEYE OĞLUM AHMET EMİRHAN TAKDİM ETTİ. İLGİ ALAKA VE YALOVA İLE İLGİLİ VERDİĞİ BİLGİLERDEN DOLAYI SN VALİMİZ MUAMMER EROL BEY'E SONSUZ TEŞEKKÜRLER.





https://m.facebook.com/story.

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OSMANGAZİ KÜPRÜSÜ VE DEPREM GERÇEĞİ



YALOVA'DAN DÖNERKEN OSMANGAZİ KÜPRÜSÜ VE DEPREM GERÇEĞİYALOVA'DAN DÖNERKEN

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

KOCAELİ DİLOVASI OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN CANLI YAYIN GERÇEKLEŞTİRDİK.



CANLI YAYIN





https://fb.watch/mk9rX3i2W3/?

mibextid=qC1gEa





Sizlerle de paylaştığımız canlı yayında köprü üzerinden DİLOVASI ve Gebze sahillerini gördüğümde olası büyük İstanbul depreminde buraların nasıl etkileneceğini düşünüp acilen önlem alınması gerektiği bir kez daha hatırlatarak, önceki gün Derince’deki patlama ile ilgili yazdığım makalemi bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim.



DERİNCE’DEKİ PATLAMADAN DERS ALINIP SANAYİ KURULUŞLARINDA ÖNLEM ALINMALI



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

de belgeselcinin not defteri köşedinde yayınlanan makalemiz:





http://www.gebzegazetesi.com/

m/?id=5407&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/

m/?id=52408





SANAYİ KURULUŞLARI KİMYA VE YAKIT TANKLARINDA DEPREM ÖNLEMİ ALMALI



https://m.youtube.com/watch?v=

x5ADbVKQXSQ



DERİNCE ’DEKİ PATLAMA İLE İLGİLİ İHA'NIN HABERİ

DERİNCE



https://www.iha.com.tr/

kocaeli-haberleri/kocaelide-

patlama-oldu-26720353Kocaeli'

nin





Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanmış çok büyük maddi hasar meydana gelmişti.





https://m.facebook.

com/story.php?story_fbid=

2641448092676448&id=

100004338481610&mibextid=

qC1gEa





Derince limanının da Buydağ silolarındaki patlama Türkiye gündeminde tartışılmaya devam ederken

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

olarak sanayi kuruluşları kimyasal be akaryakıt tanklarında başta deprem olmak üzere yangınlara karşı önlem alınıp alınmadığı sorgulanmalı ve önlemler alınmalı daha önce bu konuda yazdığınız makalenin bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz “….Gebze bölgesine çok acil deprem ve sanayi yangınları başta olmak üzere doğal afet ve depremlere müdahale edecek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezine ihtiyaç var.Gebze, Dilovası ve Çayırova bölgesinde kimyasal üretim yapan fabrikalar, kimyasal depolama tankları, petrol dolum tesisleri, Gebze ve Dilovası açıklarında demirlemiş petrol ve kimyasal madde yüklü gemiler bölgemizin ne kadar büyük bir risk ve tehlike altında olduğunu gösteriyor. Gebze bölgesi, adeta patlayacak bomba üstünde. 17 Ağustos depreminde Petkim'de yaşanan yangını hiç unutmadık. Petkim’in patlamasından korkan Körfez halkı köylere kaçtı. Petkim'deki patlamalar, Gebze'den duyuluyordu.Geçtiğimiz haftalarda Dilovası Kimya Organize Sanayi bölgesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın günlerce konuşuldu. Kimyasal yangından sonra bölge insanı olarak zehir soluduk.Deprem gerçeği sürekli gündemde, uzmanlar ve bilim adamlarının sürekli uyardığı büyük İstanbul depreminden en çok Gebze bölgesi etkilenecek.Gebze bölgesindeki kimya ve petrol dolum ve üretim tesisleri nasıl etkilenecek, hiç düşündük mü?Başta devletimizin ilgili bakanlık ve kurumları, Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Gebze Teknik ve Kocaeli Üniversitelerimiz, Kocaeli Sanayi ve Gebze Ticaret Odası, sivil toplum örgütleri, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile halkımız bu konular üzerinde düşünmeli, fikir üretmeli, çalışma yapmalı. Gebze’nin Galericiler Sitesini tartıştığı kadar can ve mal güvenliğimiz tartışılmalıdır….” (Kaynak

http://www.gebzegazetesi.com/