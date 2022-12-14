YENİAD Kocaeli'de Okan Avşar Seçilmiş Başkan

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Kocaeli Şubesi, 1. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kuruldan YENİAD Kocaeli Şubesi kurucu başkanı Okan Avşar seçilmiş başkan oldu.





YENİAD Kocaeli Şubesi , Luxor Garden Otel'de 1. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

YENİAD Genel Başkanı Selman Esmer, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı'nın katıldığı genel kurulda divan başkanlığına Mustafa Mercan, Katip Üyeliklere ise Mehmet Fındıkçı ve Fatih Polat seçildi.

Genel kurulda divan seçimi sonrası seçime geçildi.

YENİAD Kocaeli Şubesi Başkanlığına Okan Avşar seçildi, kurucu başkan olan Avşar genel kurulda seçilmiş başkan oldu





Avşar ' Bulunduğumuz Bölgenin Zenginliklerinin Farkındayız.'

Yeryüzünde kaynakların israf edildiği, nimet ve külfetin Adil bir şekilde dağıtılmadığı, bir yanda obezite olanlar varken bir yanda en basit bir ilaçı bulamadığı İçin yitirilen canların olduğu bir dönemin içinden geçiyoruz.

Helal kazancın, alın terinin , ticarette hakça bir tutum sergilemenin zor olduğu bir dönemde bu değerlerin manasını bilip, bu değerler üzerinde iş yaşantısına şekil veren, işin ehli siz değerli üyelerimizle aynı yolda olmanın mutluluğunu yaşamaktayım.





Kocaelimiz ülkemiz sanayisi açısından oldukça önemli illerimiz arasında yer almakta, hatta başı çekmektedir.

Deniz ulaşımı, demir yolu ulaşımı ve kara yolu ulaşımını düşündüğümüzde lojistik faaliyetleri açısından oldukça da önemli bir bölge de yer almaktayız.

Organize Sanayi Bölgelerimiz, sanayi esnafımız, ithalat ve ihracat yapan binden çok firmayı içinde barındıran oldukça zengin bir bölgedeyiz.

Üniversite sanayi iş birliği , Teknoparklarımızla her türlü inovasyonun önünün açıldığı stratejik bir noktadayız.

Doğal zenginlikleri ile yurt içi ve yurt dışı turizminin uğrak bir noktası göz bebeği konumundayız.

Bizler Kocaeli Yeniad olarak bu zenginliğin farkındayız.





Yüksek ahlak , sosyal adalet ve yeni bir dünya İçin adım adım ilmek ilmek tüm şehre bunu işleyerek nimetin ve külfetin Adil bir şekilde dağıtıldığı bir dünyayı oluşturulmasına Kocaelimizden başlayacağız.





Esmerer ' Dünyayı Kapitalistlere Bırakamayız.'

Amerika bugün Ukrayna devletini Rusya'ya karşı kışkırtarak savaşa neden oldu. Bu savaş gıda sıkıntısını ortaya çıkarırken, doğalgaz sıkıntısı nedeniyle gaz sıkıntısı da yaşanmaya başladı. Amerika bize karşı Yunanistan'ı kışkırtarak onları silahlandırıyor. Bunları yapan Amerika, uzak doğuda da Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'a destek veriyor. Kapitalizm 'Para kazanmak için her yol mübahdır' der ve gerisini düşünmez. Biz bu zihniyete dünyayı bırakmayız, işte bundan dolayı 'Yeni bir dünya' diyoruz." dedi.





