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Yeniden Refah Partisi’nden LGBT çıkışı

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı, bu akşam “LGBT; Onur Değil, Ahlaksızlıktır, Geleceğimiz İçin, Nesillerimiz İçin, Ahlaksızlığa DUR DE!” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Yeniden Refah Partisi'nden LGBT çıkışı

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:02

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı “LGBT; Onur Değil, Ahlaksızlıktır, Geleceğimiz İçin, Nesillerimiz İçin, Ahlaksızlığa DUR DE!” sloganıyla  bu akşam yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş bugün saat 20:00’de Çayırova Vakıfbank önünden başlayacak.

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Lut kavminin çocuklarına sessiz kalmayacağız , yürüyüşümüze ve basın açıklamamıza tüm halkımız davetlidir."  İfadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler
LBGT çıkışıYeniden Refah Partisi
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