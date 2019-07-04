Yeniden Refah Partisi’nden LGBT çıkışı

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı, bu akşam “LGBT; Onur Değil, Ahlaksızlıktır, Geleceğimiz İçin, Nesillerimiz İçin, Ahlaksızlığa DUR DE!” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı “LGBT; Onur Değil, Ahlaksızlıktır, Geleceğimiz İçin, Nesillerimiz İçin, Ahlaksızlığa DUR DE!” sloganıyla bu akşam yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş bugün saat 20:00’de Çayırova Vakıfbank önünden başlayacak.



Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Lut kavminin çocuklarına sessiz kalmayacağız , yürüyüşümüze ve basın açıklamamıza tüm halkımız davetlidir." İfadelerine yer verildi.