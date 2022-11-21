Yeşilay'ın

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 2011'den bu yana çocukların ve gençlerin bağımlılık konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" için başvurular başladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmek, alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmak, yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerinin artırmak ve yeteneklerini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören tüm öğrencilerinin katılabildiği yarışma için son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirlendi.

Görsel ve edebi olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışma sonucunda toplam 1 milyon 152 bin lira para ödülü dağıtılacak. Yarışmada her bir kategoride il birincilerine 2 bin lira, ülke genelinde yapılacak değerlendirmede her bir kategoride birinciler 15 bin, ikinciler 10 bin, üçüncüler 5 bin lira ödül alacak.

Öğreniciler "Bağımlılık" konulu yarışmaya görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video, edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece biriyle katılabilecek. Tüm başvurular "snsg.yesilay.org.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler 24- 28 Nisan 2023 tarihleri arasında belirlenecek. Yarışmanın sonuçları 2 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yarışmaya katılımın her yıl artarak sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı iyi ve sağlıklı yaşamın birer elçisi olarak görebilmek en güçlü motivasyon kaynağımızı oluşturuyor. Bu kapsamda farklı yaş düzeyleri için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. 2011 yılından bu yana düzenlediğimiz Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması da çalışmalarımız arasında önemli bir yeri bulunuyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendilerini ifade edebilmeleri için sanatsal çalışmalara teşvik etmek, renkler ve hikayelerle buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz yarışmamızda tertemiz zihinlerin bağımlılıklarla ilgili anlatacaklarını merakla bekliyoruz. Yeşilay'ın mücadelesine ortak olan çocuklarımız sayesinde geleceğe daha ümitli bakıyoruz."​​​​​​​





AA