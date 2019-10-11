Yol kenarları gece gündüz temizleniyor

SAKARYA İL SINIRINDAN İSTANBUL İL SINIRINA KADAR TEMİZLENİYOR
Yol temizliği yapan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmalarında D-100 karayolunun Sakarya il sınırından İstanbul il sınırına kadar olan kısmında yol kenarları, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeler süpürge araçlarıyla temizleniyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.
SOL ŞERİTLER GECE TEMİZLENİYOR
D-100 ve D-130 karayollarında gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun sol kenarında kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutulurken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.