banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yol kenarları gece gündüz temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, D-100, D-130, yan yol ve kavşak kollarının kenar kısımlarını süpürge araçları ile gece gündüz temizliyor.

Yol kenarları gece gündüz temizleniyor

11 Ekim 2019 Cuma 14:10

Kocaeli’nin konumu gereği içinde yer alan ve Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından D-100 ve D-130 karayollarının temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Şehrin ana güzergâhlarında bulunan karayollarının temizliği de büyük önem taşırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D-100, D-130, yan yollar ve ana caddelerin yan taraflarını gece gündüz yıl boyunca temizliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.

 

SAKARYA İL SINIRINDAN İSTANBUL İL SINIRINA KADAR TEMİZLENİYOR

Yol temizliği yapan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmalarında D-100 karayolunun Sakarya il sınırından İstanbul il sınırına kadar olan kısmında yol kenarları, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeler süpürge araçlarıyla temizleniyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

 

SOL ŞERİTLER GECE TEMİZLENİYOR

D-100 ve D-130 karayollarında gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun sol kenarında kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutulurken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Adem Yavuz Mahalle Meclisi Adem Yavuz Mahalle Meclisi
Kocaeli İl Emniyet Müdürü değişti ! Kocaeli İl Emniyet Müdürü değişti !
SEDAŞ'a ödül SEDAŞ'a ödül
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
Gebze’ye İzmir’den konuk milletvekili Gebze’ye İzmir’den konuk milletvekili
Lütfü Türkkan’dan taziye ziyareti Lütfü Türkkan’dan taziye ziyareti
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Adem Yavuz Mahalle Meclisi
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Adem Yavuz Mahallesi sakinleriyle mahalle meclisinde bir araya geldi.

Haberi Oku