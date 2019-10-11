Yol kenarları gece gündüz temizleniyor

Kocaeli’nin konumu gereği içinde yer alan ve Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından D-100 ve D-130 karayollarının temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Şehrin ana güzergâhlarında bulunan karayollarının temizliği de büyük önem taşırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D-100, D-130, yan yollar ve ana caddelerin yan taraflarını gece gündüz yıl boyunca temizliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.

SAKARYA İL SINIRINDAN İSTANBUL İL SINIRINA KADAR TEMİZLENİYOR

Yol temizliği yapan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmalarında D-100 karayolunun Sakarya il sınırından İstanbul il sınırına kadar olan kısmında yol kenarları, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeler süpürge araçlarıyla temizleniyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

SOL ŞERİTLER GECE TEMİZLENİYOR

D-100 ve D-130 karayollarında gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun sol kenarında kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutulurken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.