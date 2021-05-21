YUSUF AKSU ‘KABUL EDİLEMEZ’

Geçtiğimiz gün Çayırova ilçesinde bulunan Derman Tıp Merkezinde, Doktor ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırı üzerine açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, olayla ilgili Derman Tıp Merkezi kurucularından Doktor Ali Öncü’yü arayarak bilgi aldı ve yaşanan bu üzücü olayla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Özellikle son aylarda büyük bir fedakârlıkla hizmet veren sağlık çalışanlarımıza karşı bu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade eden Aksu, bu saldırıyı kınadığını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

ANLAYIŞ VE HOŞGÖRÜ OLMALI

Hasta doktor ve hasta yakını doktor ilişkilerinde çok hassas bir iletişimin olması gerektiğini belirten Aksu ‘hasta yada hasta yakınının bu tip durumlarda duygusal davranarak özelliklede şiddete başvurması kabul edilemez bir davranıştır. Biz inanıyoruz ki her sağlık çalışanı yaptığı bu mesleği bir geçim kaynağı olarak görmekten önce ilkesel ve idealist bir hizmet olarak görüyor. Zaman zaman aşırı yoğunluğun ve stresin de etkisiyle sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınları tarafından yanlış anlaşıldığı durumlar da olabiliyor. Bunu da karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde çözmeliyiz. Hiçbir sebep ve düşünce böylesi aşağılayıcı bir yaklaşım ve şiddeti makul gösteremez. Çayırova Derman Tıp Merkezinde bu saldırıyı yapanlardan birisi hasta olan kişi alkollü, diğeri ise hasta yakını olan ve Polis memuru olan bir kişi. Bu durum toplumsal olarak da tahammül ve hoşgörü anlayışımızın ne duruma geldiğini açıkça ortaya koymaktadır’ dedi.

BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ BU DEĞİL

Bizim ülke olarak hoşgörü, empati, saygı, anlayış, tahammül gibi kavramlarımız büyük bir erozyona uğramış durumda diyen Aksu ‘toplumda görünen bu olaylar genel bir yönetim yaklaşımından asla ayrı değerlendirilemez ve tutulamaz. Toplumsal olarak karşılaştığımız bu durumların bir diğer sebebi de bu kavramları kaybetmiş olmamızdır. Bizim kültürümüzde Hekim, öğretmen, hoca, devlet adamı gibi kavramlar değer gören ve saygı duyulan ünvanlardır ancak bugün en çok sözlü yada fiziki saldırı görende yine bu kavramlar oluyor. Bence toplum olarak biz bu noktaya nasıl geldik demeliyiz ama daha çok bu durumdan nasıl çıkarız demeliyiz. Bize göre çözüm, toplumda öncelikle tepeden yani yöneticilerden başlayan saygı, hoşgörü ve tahammül yaklaşımının tüm topluma yayılmasıdır. Düşünsenize; otobüse binerken öncelik veren hiç tanımadığımız birine teşekkür ediyoruz, tebessüm ediyoruz fakat hayatımızı bizden çok düşünen, bizi ve sevdiklerimizi iyileştirmek için çırpınan sağlıkçılara şiddet gösteriyoruz. Herkesin bu konuda kendisine çeki düzen vermesi gerekir’ dedi.