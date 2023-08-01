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1 Tebessüm 1 Hayat Derneği, Kocaeli’deki İhtiyaç Sahiplerini Yalnız Bırakmadı

1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil ve ekibi, Kocaeli bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere hijyen seti ve çocuklara oyuncak dağıttı.

1 Tebessüm 1 Hayat Derneği, Kocaeli'deki İhtiyaç Sahiplerini Yalnız Bırakmadı

01 Ağustos 2023 Salı 21:06

  Hakan Çil öncülüğünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan,”1 Tebessüm 1 Hayat Derneği”  gönüllerde tebessüm olmaya devam ediyor. 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çil projeye katkısı bulunan bağışçılara teşekkür ederek, “Bugün Kocaeli genelinde ihtiyaç sahibi engelli ailelerimizin yanlarında olmaya çalıştık. İhtiyaç sahibi insanlara ulaşma noktasında ekip arkadaşlarımız ile birlikte yoğun mesai harcayarak, olabildiğince daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımız yerlerdeki çocukların gözlerindeki ışığı ve heyecanı görmek bizler için mutluluk verici” diye konuştu. 
 
  “Gelecek günlerde daha fazla yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz” 
  2019 yılında kurulan 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği, Hakan Çil öncülüğünde faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki günlerde planlanan “Fazla Kalemi Olan Var mı?” projesine hazırlandıklarını ifade eden 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ÇİL, önümüzdeki ay deprem bölgesindeki öğrencilerle buluşarak kırtasiye desteğinde bulunacaklarını ifade etti. Öte yandan Çil, “1 Tebessüm 1 Hayat Derneği olarak gelecek günlerde daha fazla yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar için bağışçılarımız ve gönüllülerimiz ne kadar fazla olursa o kadar çok kişinin yüzünde tebessüm olabiliriz. Bağışçı ve gönüllü üye başvurusu için web adresimizi ziyaret edebilirsiniz” dedi. 
  


İHA
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