104 emekli amiralin bildirisine ekonomi dünyasından tepki

Emekli 104 amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımlanan bildiriye ekonomi dünyası sessiz kalmadı. ACG Grup CEO’su Yunus Göksu, bu tür girişimlerin istikrar ve güveni seven ekonomiye zarar vereceğini söyleyerek, “Devlet aklı en üst perdeden yaptırım uygulayacaktır.” dedi.

Emekli 104 amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayımlandı. Gece yarısı yayımlanan bildiriye ekonomi dünyasında tepkiler de gecikmedi.

Bu tür girişimlerin istikrar ve güveni seven ekonomiye zarar vereceğini belirten ACG Grup CEO’su Yunus Göksu, “Devlet aklı en üst perdeden yaptırım uygulayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Özgürlüğümüzün sembolü demokrasinin yanındayız”

Göksu, insan hayatının her alanında vesayete karşı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Seçilmiş bir hükümetin üzerinde vesayet kurmaya çalışan hangi kurum olursa olsun, kim olursa olsun özgürlüğümüzün sembolü demokrasinin yanındayız. 104 emekli amiralin yayınladığı son bildiri tarzı her girişim bu ülkenin ilerlemesini, gelişmesini baltalamaya çalışmaktır. Pandemi sonrası değişen tüm algoritmalara ayak uydurmaya çalışan ülkenin önündeki engeldir. Ekonomi, istikrarı sever, güveni sever. Darbe, demokrasiye meydan okuma girişimleri ivme kazanmaya çalışan ekonomiye zarar veriyor. Ülke ekonomisi her zarar gördüğünde doğacak bebeklerimiz daha geleceğinden kaybediyor.”

“Ekonomi istikrarı sever”

Devlet aklının, olası ihanet girişimlerine karşı en üst düzeyde önlemlerini alırken en sert yaptırımları uygulayacağını söyleyen Göksu, “Grubumuz bünyesinde iletişim sektöründe de faaliyet göstermemizden dolayı da bir konuda uyarıda bulunmak istiyoruz; kurulan vesayet hayallerine tepki söylentilerin zeminini güçlendiren hal almamalı.” ifadelerini kullandı.

Göksu, sosyal medyada magazinsel dedikodu söylemleriyle darbe gerçekleşeceğinde ekonomiye verilmesi muhtemel zarar söylemlerle dillendirildiğini ifade ederek, “Tekrar söylemek gerekirse; ekonomi istikrarı sever, istikrar da güçlü duruşla olur.” dedi.

AA