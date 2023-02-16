banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 gün sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz

Depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan Aleyna Türkiye'yi sevince boğmuştu.

11 gün sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz

16 Şubat 2023 Perşembe 23:50

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 11 gün sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı’na götürülen genç kız hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edilecek. Aleyna'nın durumu hakkında konuşan Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım: “Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması.. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Aleyna'nın ailesiyle yaşadığı duygu dolu anlar da objektiflere yansıdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehirden depremzedelere ücretsiz ulaşım kartı Büyükşehirden depremzedelere ücretsiz ulaşım...
Depremin 11. gününde 22 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi Depremin 11. gününde 22 yaralı depremzede daha...
Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde...
İZBAK ekipleri alkışlarla karşılandı İZBAK ekipleri alkışlarla karşılandı
Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak
Depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı üretiyorlar Depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Büyükşehirden depremzedelere ücretsiz ulaşım...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla Kocaeli’ne gelen depremzedelere yıl sonuna kadar...

Haberi Oku