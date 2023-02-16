11 gün sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz Depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan Aleyna Türkiye'yi sevince boğmuştu.

16 Şubat 2023 Perşembe 23:50