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15 Temmuz Şehidi Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti

Başkan Büyükakın, 15 Temmuz FETÖ Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan 15 Temmuz Şehidi Özel Harekatçı Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti.

15 Temmuz Şehidi Edip Zengin'in ailesini ziyaret etti

16 Temmuz 2019 Salı 12:00

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca'da ikamet eden ve Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda görevli iken 15 Temmuz FETÖ Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan 15 Temmuz Şehidi Özel Harekatçı Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti. Anne Fatma Zengin’e taziyelerini ileten Başkan Büyükakın’a, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay eşlik etti.

 

“TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM”

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk Milleti’nin kazandığı demokrasi zaferinin yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehidi Edip Zengin’in ailesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Başkan Büyükakın, “Milli iradenin ve beraberliğin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de bir kez daha acil şifalar ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

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