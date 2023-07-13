15 Temmuz Şehitleri Dilovası’nda Anılacak

2016 yılında FETÖ hain terör örgütü tarafından yaşanan darbe girişiminde şehit olan kahramanlar, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Dilovası’nda anılacak.

Tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirilecek.

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleşecek program; 14 Temmuz Cuma günü saat: 11.00’de Diliskelesi Şehitliği’nde ki anma töreni ile başlayacak. Ardından Dilovası Merkez Camii’nde Mevlidi şerif ve Hatim okunacak.

MEHMET ZEKİ OBDAN’DA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Anma programı; 15 Temmuz Cumartesi günü akşamı Mehmet Zeki Obdan İlkokulu bahçesinde, geniş katılımla devam edecek.

15 Temmuz darbe günü yaşananların aktarıldığı fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak program; şehitler adına Kur’an Tilaveti, protokol konuşmaları, öğrencilerin şiir dinletileri, sinevizyon gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının dinlemesi, Dilovası Belediyesi Türk Sanat Müziği ekibinin müzik dinletisi devam edecek. Anma töreni gece okunacak selalar ile sona erecek.