2. Kafkasya Yaz Şenlikleri Başladı

Gölcük ilçesi Şevketiye köyünde düzenlenen şenliğin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Gölcük ve Köyleri Dernek Başkanı Ergün Uzuner, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şenlik açılışında konuşan Başkan Vekili Zekeriya Özak “Gerçekten çok güzel bir yerde bu şenlik düzenleniyor. Kafkasya coğrafi acıdan önemli ve stratejik bir yere sahiptir. Kafkas halkları hem ülkemiz için hem de Kocaeli’miz için önem arz ediyor. Kafkas halklarının kültürünü yaşatması bizim için bir görevdir. Kocaeli bir kültür ve dünya kentidir. Biz sizlerin kendi kültürünüzü yaşatmak ve daha sonra ki kuşaklara aktarmanız için hep destek verdik. İnşallah bundan sonrada destek vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Geçmişten aldıkları kültür ve değerleri yukarılara taşıyacaklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Bu etkinlikler örfümüzün, ananemizin, gelenek ve göreneklerimizin, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması anlamını ifade ediyor. Gölcüğümüz içerisinde ülkemizin birçok yerinde gelen güzel insanlarımız bulunuyor. Ayrıca 1877-78 Osmanlı – Rus harbinde Kafkasya’dan buraya göç eden atalarımız Gölcük’ün bu köylerine gelerek burayı vatan kabul ettiler. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde çok önemli katkı sunan, Kocaeli’nin genelinde çok güzel hizmetler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve çalışma arkadaşlarını teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yöre halkının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenliğin ilk gününde, Büyükşehir Belediye Mehteran takımının sahne almasıyla başladı. Kafkas halk oyunlarının da sahnelendiği şenlikte, Öykü Gürman sevilen parçalarını seslendirdi. Şenlik boyunca Kafkasya ve Türk Halk Oyunları, animasyon ve gösteri şovları, palyaço gösterisi, yöresel oyunlardan örnekler sergilenecek. Ayrıca yerel sanatçılar konserleriyle vatandaşları eğlendirecek.
Büyükşehir, Gölcük ve çevresinde ağırlıklı olarak yaşayan, 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sırasında Kocaeli’ne gelen ve 93 muhacirleri olarak adlandırılan vatandaşlarımız için dikkat çekici bir etkinliğe imza atıyor. Gölcük Belediyesi, Gölcük ve Köyleri Derneği, Artvin İli ve İlçeleri Gölcük Derneği ile Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Kafkasya Yaz Şenlikleri, üç gün sürecek.
Gölcük ilçesi Sevketiye Köyü'nde düzenlenen şenliğe vatandaşlar taarafından katılım yoğun oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait 8 otobüs Gölcük ilçe merkezinden, etkinlik alanına ring seferler yapıyor. Katılımcılar için otoparkın oluşturulacağı alanda ayrıca engelli vatandaşlar için engelli aracı, ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bulunuyor.
Tarih boyunca göç eden toplumların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Anadolu toprakları ve Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı olan Kocaeli, sürekli bir nüfus hareketliliğine sahne olmuştur. Kafkasya da Türk göçlerinin önemli güzergahları arasında yer almaktadır. 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı, Kafkas bölgesinden Anadolu’ya yapılan göçe yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu savaşta Kafkasya bölgesinde Türkler, Osmanlı Gürcüleri, Çerkezler, Abazalar, Dağıstanlılar ve Acara Gürcüleri; Osmanlı devletinin yanında savaşa katılmıştır. Kocaeli yöresinde Kafkasya kökenli muhacirlerin yaşadığı 17 adet köyün bulunduğu ifade edilmektedir. Günümüzde halen etnik kimliğini koruyan bu topluluğun gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak için dilini, giyim-kuşam ve müziğini, yemek kültürünü canlı tutmak isteyen Büyükşehir, yöresel derneklerle beraber bu önemli festivali düzenlemektedir.