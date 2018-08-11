2. Kafkasya Yaz Şenlikleri Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni düzenliyor. Gürcü ve Çerkezlerin oluşturduğu Abhaza topluluğunun yer aldığı Kocaeli’nde üç gün sürecek şenlik başladı. İlk günde Öykü Gürman konseriyle vatandaşlar eğlenirken yöre halkı şenliğe ilgi gösterdi.





ŞENLİĞE YOĞUN KATILIM



Gölcük ilçesi Şevketiye köyünde düzenlenen şenliğin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Gölcük ve Köyleri Dernek Başkanı Ergün Uzuner, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





“KÜLTÜRÜNÜZÜ YAŞATMANIZ BİZİM İÇİN BİR GÖREVDİR”



Şenlik açılışında konuşan Başkan Vekili Zekeriya Özak “Gerçekten çok güzel bir yerde bu şenlik düzenleniyor. Kafkasya coğrafi acıdan önemli ve stratejik bir yere sahiptir. Kafkas halkları hem ülkemiz için hem de Kocaeli’miz için önem arz ediyor. Kafkas halklarının kültürünü yaşatması bizim için bir görevdir. Kocaeli bir kültür ve dünya kentidir. Biz sizlerin kendi kültürünüzü yaşatmak ve daha sonra ki kuşaklara aktarmanız için hep destek verdik. İnşallah bundan sonrada destek vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





“GELENEK VE GÖRENEKLERİN YAŞATILMASI”



Geçmişten aldıkları kültür ve değerleri yukarılara taşıyacaklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Bu etkinlikler örfümüzün, ananemizin, gelenek ve göreneklerimizin, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması anlamını ifade ediyor. Gölcüğümüz içerisinde ülkemizin birçok yerinde gelen güzel insanlarımız bulunuyor. Ayrıca 1877-78 Osmanlı – Rus harbinde Kafkasya’dan buraya göç eden atalarımız Gölcük’ün bu köylerine gelerek burayı vatan kabul ettiler. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde çok önemli katkı sunan, Kocaeli’nin genelinde çok güzel hizmetler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve çalışma arkadaşlarını teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





İLK GÜNDE ÖYKÜ GÜRMAN SAHNE ALDI



Yöre halkının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenliğin ilk gününde, Büyükşehir Belediye Mehteran takımının sahne almasıyla başladı. Kafkas halk oyunlarının da sahnelendiği şenlikte, Öykü Gürman sevilen parçalarını seslendirdi. Şenlik boyunca Kafkasya ve Türk Halk Oyunları, animasyon ve gösteri şovları, palyaço gösterisi, yöresel oyunlardan örnekler sergilenecek. Ayrıca yerel sanatçılar konserleriyle vatandaşları eğlendirecek.





KOCAELİ’NDEKİ 93 MUHACİRLERİ



Büyükşehir, Gölcük ve çevresinde ağırlıklı olarak yaşayan, 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sırasında Kocaeli’ne gelen ve 93 muhacirleri olarak adlandırılan vatandaşlarımız için dikkat çekici bir etkinliğe imza atıyor. Gölcük Belediyesi, Gölcük ve Köyleri Derneği, Artvin İli ve İlçeleri Gölcük Derneği ile Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Kafkasya Yaz Şenlikleri, üç gün sürecek.





ETKİNLİK ALANINA RİNG SEFER



Gölcük ilçesi Sevketiye Köyü'nde düzenlenen şenliğe vatandaşlar taarafından katılım yoğun oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait 8 otobüs Gölcük ilçe merkezinden, etkinlik alanına ring seferler yapıyor. Katılımcılar için otoparkın oluşturulacağı alanda ayrıca engelli vatandaşlar için engelli aracı, ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bulunuyor.





KAFKASYA KÖKENLİ 17 KÖY