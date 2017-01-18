2 Milyon nüfusa hazır mıyız?

TÜİK araştırmaları Kocaeli’nin 20223 yılında nüfusunun 2 Milyona ulaşacağını ortaya çıkardı. Türkiye 2023 hedefleri için yol alırken, Kocaeli’nin de proje ve yatırımlarla geleceğe hazırlanması gerekiyor.

Türkiye 2023 hedeflerine adım adım yol alırken, İllerimizin gelecek de beklenen Nüfus rakamları da ortaya çıkarıldı. TÜİK, kentlerin nüfus artış hızlarını baz alarak, 2023 yılı hedeflerini belirledi. Türkiye’nin en yoğun nüfus potansiyeline sahip Kocaeli’nin 2023 yılında devasa nüfusa sahip olması bekleniyor. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yerler arasında yer alan Kocaeli’nin 2023 yılında 2 Milyon sınırına dayanması bekleniyor. TÜİK araştırmasına göre, geçtiğimiz 1 Milyon 780 Bin nüfusa sahip olan ilimizin 2023 yılında 1 Milyon 983 Bin nüfusa sahip olması bekleniyor.

2 MİLYON NÜFUS BEKLENTİSİ

İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu bakımından ikinci sırada yer alan Kocaeli, nüfus büyüklüğünde ise 10.sırada yer alıyor. Mevcut artış hızıyla 2023 yılında da sıralamasını koruması beklenen Kocaeli’nin 2 Milyonu aşacak nüfusa ne kadar hazır olduğu merak ediliyor. En başta ulaşım sorunu yaşayan Kocaeli’de mevcut sıkıntıların kısa, orta ve uzun vadeli planlarla bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekiyor.

KOCAELİ’Yİ 2023’E TAŞIYACAK PROJELER

Türk sanayisinin kalbi Kocaeli, 2023 yılı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda temelleri atılan Bilişim Vadisi, 2023’de kentimizin en önemli marka değeri olması beklenirken, ulaşıma büyük çözüm getirecek metro için de çalışmaların da önümüzde ki yıl başlayıp, 2023 yılına kadar bitirilmesi bekleniyor. Mevcut ana ulaşım yolları Tem Otoyolu ve D-100 karayoluna alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu’nun da bitirilmesi beklenirken, Osmangazi Köprüsünün hizmete açılmasıyla İstanbul-İzmir Otoyolu’nun da tamamlanmasıyla kent trafiğini çözmesi bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak Cengiz Topel havalimanı ve deniz yolunun daha işlevsellik kazanarak Kocaeli’yi 2023’e taşıması gerekir.



Ömür KAVRAN