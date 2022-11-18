Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı, 18 Kasım Çarşamba günü Çayırova İlçe Kadın Kolları'nın ve Çayırova İlçe Başkanlığı'nın öncülüğünde kurulan Kadın Proje Geliştirme Komisyonu'nun CHP Çayırova İlçe Binasında düzenlemiş olduğu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlama etkinliğinde Cumhuriyet Halk Partililer ve onların sevgili çocukları ile bir araya geldi.



