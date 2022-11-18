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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü Düzenledikleri Etkinlikle Kutladı;

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

18 Kasım 2022 Cuma 21:50

Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı, 18 Kasım Çarşamba günü Çayırova İlçe Kadın Kolları'nın ve Çayırova İlçe Başkanlığı'nın öncülüğünde kurulan Kadın Proje Geliştirme Komisyonu'nun CHP Çayırova İlçe Binasında düzenlemiş olduğu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlama etkinliğinde Cumhuriyet Halk Partililer ve onların sevgili çocukları ile bir araya geldi.

Düzenlemiş oldukları etkinlikte çocuklar ile çok keyifli ve kıymetli bir gün geçirdiklerini ileten İlçe Başkanı Binali Eniş, İlçe Başkan Yardımcıları, İlçe Kadın Kolları Yönetimi ve Kadın Proje Geliştirme Komisyonu gelen tüm misa firlere tek tek teşekkür ederek günü sonlandırdı.
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ChpDünya çocuk Günü
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