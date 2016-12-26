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2017’de yatırımlar artar mı?

Acısıyla, tatlısıyla 2016 yılı geride kalmak üzere.

2017'de yatırımlar artar mı?

26 Aralık 2016 Pazartesi 16:42

Ülke olarak acı olaylara, katliamlara maruz kaldığımız 2016 yılını geride bırakırken, 2017 yılından ise beklentiler yüksek. Özellikle Yerel Yönetimler 2017 yılını yatırım ve hizmette şahlanma dönemi olarak görüyor. Zira 2019 yılı Mart ayında Yerel seçimlerin yapılacağını düşündüğümüzde, Başkanların yatırım için geriye 2017 ve 2018 yılları kalıyor. Bu nedenle önemli projelerini 2017 yılını saklayan Belediyeler, yeni yılda şahlanmaya hazırlanıyor. Bütçelerde ki muazzam artışın en büyük sebebi de bu. Özellikle, Gebze, Darıca ve Çayırova Belediyeleri 2017 Bütçelerini rekor seviyede artırırken, Belediye Başkanları tarafından vatandaşlara verilen çok önemli sözler var. Şu an için görünen tablo 2017 yılı adeta bir hizmet yarışı olarak geçecek. Bütün Belediyelerin AK Partili olduğunu düşündüğümüzde İl başkanı Şemsettin Ceyhan’ın seçim beyannamesinde verilen sözleri yakın takip altına da alması Belediyeleri de hizmet yapmaya zorluyor. Kamuoyunun bu yöndeki beklentisi ise Başkanların hizmet yarışına girmesi ve Bölgemizin eserler kazanması yönünde.

 

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