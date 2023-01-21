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2023 “Mevlana Yılı” olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının “Mevlana Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayınlandı.

2023 'Mevlana Yılı” olarak kutlanacak

21 Ocak 2023 Cumartesi 08:48

  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınladığı genelgeye göre, Mevlana’nın 750. ölüm yıl dönümü olan 2023 yılı “Mevlana Yılı” olarak kutlanacak  ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili  kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek. Söz konusu etkinlikler Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyur, davetiye ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek, kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak. 
                                  


İHA
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