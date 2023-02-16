banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama

- "Kendisinin genel durumu iyi, kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık”

258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama

16 Şubat 2023 Perşembe 23:26

 Kahramanmaraş’ta 258 saat sonra enkazdan kurtarılan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.   
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılıç’ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi. Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, “Hastamız depremin 258’inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız. Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık” dedi. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehirden depremzedelere ücretsiz ulaşım kartı Büyükşehirden depremzedelere ücretsiz ulaşım...
Depremin 11. gününde 22 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi Depremin 11. gününde 22 yaralı depremzede daha...
11 gün sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz 11 gün sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'nın doktoru:...
Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde...
İZBAK ekipleri alkışlarla karşılandı İZBAK ekipleri alkışlarla karşılandı
Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Büyükşehirden depremzedelere ücretsiz ulaşım...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla Kocaeli’ne gelen depremzedelere yıl sonuna kadar...

Haberi Oku