37 KADIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ!
Ocak ayının verilerine göre 37 kadın cinayete kurban gitti.
Kadınlar Neden Öldürüldü?
Öldürülme bahaneleri arasında evliliği sonlandırma, kendi hayatına göre karar alma, başka kadına şiddeti engellemek, ekonomik boyut ve ilişkiyi sonlandırma yer alıyordu. Asıl dikkat çeken ise kadınların başka kadınları korumak isterken öldürülmesi.
Ocak ayında en çok kadın cinayeti İzmir'de işlendi. İzmir'de 6, İstanbul Balıkesir Trabzon ve Şanlıurfa'da 3 , Antalya Giresun ve Kocaeli'de ise 2 kadın öldürüldü.