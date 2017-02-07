37 KADIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ! Ocak ayının verilerine göre 37 kadın cinayete kurban gitti.

07 Şubat 2017 Salı 10:06

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna göre 2017 yılının ilk verisini açıkladı. 37 kadın cinayette kurban gitti. Geçen yıl ocak ayında 36 kadın öldürülmüştü. 32 çocuk annessiz kalırken 2 kadında hamileydi. Kadınların yüzde 29' u tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü. Bu erkekler eşi, oğlu, babası, erkek arkadaşı ve akrabalarıydı. Yani büyük çoğunluğu tanıdıkları tarafından cinayete kurban gitti.



Kadınlar Neden Öldürüldü?



Öldürülme bahaneleri arasında evliliği sonlandırma, kendi hayatına göre karar alma, başka kadına şiddeti engellemek, ekonomik boyut ve ilişkiyi sonlandırma yer alıyordu. Asıl dikkat çeken ise kadınların başka kadınları korumak isterken öldürülmesi.



Ocak ayında en çok kadın cinayeti İzmir'de işlendi. İzmir'de 6, İstanbul Balıkesir Trabzon ve Şanlıurfa'da 3 , Antalya Giresun ve Kocaeli'de ise 2 kadın öldürüldü.