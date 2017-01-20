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5 asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

5 asker şehit oldu

20 Ocak 2017 Cuma 17:49

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araç saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.



ANKARA

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