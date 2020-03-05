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50 STK'den “Bahar Kalkanı Harekatı“na destek yürüyüşü

Kocaeli'de, yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 27 Şubat'ta İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

50 STK'den 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

05 Mart 2020 Perşembe 11:02

Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe katılmak üzere binlerce kişi İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük asker bizim asker", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Esed şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atarak tekbir getiren vatandaşlar Anıt Park'a kadar yürüdü.



Polis ekiplerinin güzergah boyunca emniyet tedbiri aldığı yürüyüşe iş yerlerinden ve evlerden Türk bayrakları sallayan vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

- "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız"

Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde, STK'ler ve tüm Kocaeli halkı olarak devlet ve orduyla omuz omuza olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Yaşlık, Malazgirt Savaşı'ndan bugüne, hak ve özgürlük için devam eden mücadele ve ebedi bağımsızlığın bedelini milletin her bir ferdi olarak ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Suriye'de kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini, dünyanın ise bu durumu sadece izlemekle ve kınamakla yetindiğini söyleyen Yaşlık, şöyle devam etti:

"Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı yürüten şanlı ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin yanındayız. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürütülen mücadelenin sonunda, geçmişte olduğu gibi bugün de devlet-millet bütünleşmesiyle birlik ve beraberlik içinde askerlerimizin ve ordumuzun muzaffer olacağına inanıyoruz. Bu süreçte ülkemizin ve milletimizin menfaati için sınırlarımızı ve geleceğimizi korumak için azim ve kararlılıkla görevlerini ifa eden kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz."
Yaşlık, eli kanlı Esed güçlerinin ve iş birlikçilerinin katliamlarına son vermek için Suriye'de bulunan Mehmetçiğe karşı yapılan hain saldırıları da lanetle kınadıklarını dile getirerek şehit düşen Mehmetçiklere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.






Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra vatandaşlar alandaki Türk Kızılay otobüsünde kan bağışında bulundu.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'deki 50'ye yakın STK ile siyasi partilerin başkan ve temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.


AA
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Gönüllü Kültür TeşekkülleriStkKocaeli
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