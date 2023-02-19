82 cana umut olan kahraman itfaiyeciler ailelerine kavuştu, o anlar yürek ısıttı

Deprem bölgelerinde 82 cana umut olan, 209'uncu saatte bile enkazdan canlı kurtaran Kocaelili itfaiyeciler, görevlerinin bitmesinin ardından kente döndü. 14 gündür yol gözleyen aileler ve itfaiyecilerin kavuşması, duygu dolu anlara sahne oldu. O anlar havadan da görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bugün kente döndü. 14 gündür yol gözleyen aileler ve itfaiyeciler duygu dolu anlar yaşadı. Deprem bölgelerinde tam 82 kişiyi enkazdan canlı çıkaran ekip, son olarak 209. saatte 11 yaşında iki çocuğu kurtarmıştı. Ekipler, depremin sembolü olan 63 yaşındaki Hafsa Teyze ve itfaiye erinin elini sıkan 2 aylık bebek gibi birçok kurtarmaya da imza atmıştı. 13 günlük canhıraş çalışmalarını tamamlayan ekipler, çiçeklerle karşılandı. İtfaiye erlerinin çocuklarına ve ailelerine kavuştukları anlar yürekleri ısıttı. Kahramanların geliş anı dron ile havadan da görüntülendi.

"Bir insanı kurtarmak bir alemi kurtarmak gibidir, biz 82 alemi kurtarmış gibi sevinçliyiz"

Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak depremin 1 saat sonrasında ekiplerimizi yola çıkardık. Depremin boyutunu Kahramanmaraş'a varan ilk ekibimizden anladık. İkinci ekibimiz Adıyaman’a, üçüncü ekibimiz Hatay Defne’ye gitti. Bizler de 3. ekibimizle birlikte Hatay Defne’ye hareket ettik. Enkaz altlarında anlatılması gereken çok hikayeler var. Ben, o enkazlar altında canlarını hiçe sayarak yıkılmış, cesaret edilmeyecek yerlere giren arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Allah onların emeklerinden razı olsun. Adıyaman’da 15, Kahramanmaraş’ta 22 canı kurtardık. Defne ve Antakya’da 45 cana el uzattık. Bir insanı kurtarmak bir alemi kurtarmak gibidir, biz 82 alemi kurtarmış gibi sevinçliyiz. Fakat elbette ki hüzünlüyüz" dedi.

"Onları en iyi biz anladığımız için tam takım oradaydık"

Kocaeli'nin 17 Ağustos 1999 depremini yaşadığına dikkat çeken itfaiye amirlerinden Ali Özdemir, "Onları en iyi biz anladığımız için, tam takım olarak oradaydık. Yaklaşık 108 kişi görev aldık bölgede. 82 cana umut olduk. 14 gün sonra da çok şükür memleketimize döndük. Duygulandık, hem ailelerimiz burada, hem bizi sevenler burada, Kocaeli halkı burada. Büyük bir aileyiz, Allah bizi daha başka kazalarla, belalarla sınamasın. Beni en çok etkileyen olay, 20 günlük bebeği çıkarmamız, 7 aylık bebeği çıkarmamızdı. Küçük bebekleri çıkardık, bizi en çok etkileyen olaylar bunlardı" diye konuştu.

"Hala rüyalarıma giriyor"

Deprem gecesi nöbetçi olduklarını ve bir fabrika yangınına müdahale ettiklerini belirten itfaiye eri Elçin Güçlü ise, "O gece nöbetçiydik ve deprem olduktan sonra direkt buradan gittik. Fabrika yangınındaydık ve oradan geri çekilip deprem bölgesine geçtik. Önce Kahramanmaraş'a, sonrasında da Hatay'a geçtik. Antakya ve Defne’de çalıştık, bir sürü cana dokunduk. Çok değişik duygular yaşadık. En çok bizi etkileyen olaylar bebekler ve çocuklar oldu. 11 yaşlarında 2 tane kardeşimiz vardı, yaklaşık 190’ıncı saatlerde çıkardık. Onlardan da çok etkilendim. Sesini duyuyorum, ulaşacağım ama ulaşamayacağım gibiydi. Işığı tuttuğumda ışığı gördüğünü söyledi. Sonra daha hızlı çalışmaya başladık. ‘Ağabey bana bir ışık verir misin’ dedi ve ona fenerimi uzattım. El ele tutuşma anımızı hiç unutamıyorum. Sanki hala elini tutuyormuşum gibi geliyor. Hem ilerleyip hem de onunla konuşuyorduk. Kardeşinin de yanında olduğunu söyledi. İki kardeşi de oradan sağ salim çıkarttık. Hala rüyalarıma giriyor ve etkileniyorum bu olaydan. En son 209’uncu saatte iki tane daha canlı aldık. Karı kocaydılar. 7 kişilik bir aile, 3 kişi bir odada yatıyordu. Karı koca ve 7 aylık bebekleri vardı. Kadının kucağında bebek vefat etmişti. Önce eşini aldık, sonra kendisini aldık. 209. saatte yaklaşık 6 saatlik çalışmayla çıkardık. Daha sonra ailenin geri kalanının cenazelerini çıkarmaya başladık. Gerçekten çok büyük bir felaket, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah, devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.







İHA