Ak Parti Hazır!

Tanıtım ve Medyalar Halk Oylamasına Hazır

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı bütün birimleriyle 16 Nisan da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına hazırlanıyor. Her birim ayrı ayrı yaptıkları toplantılarla stratejilerini belirliyor ve çalışmalarını değerlendiriyor. Önceki gün yapılan genişletilmiş Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısında çalışmalar değerlendirdi.

BERBEROĞLU “GECE GÜNDÜZ YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

AK Parti ilçe Ana kademe tanıtım ve medya başkanları, İlçe kadın kolları ve İlçe gençlik kolları tanıtım ve medya başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Kocaeli AK Parti İl Tanıtım Medya Başkanı Ahmet Berberoğlu “Halk oylamasında gece gündüz yorulmadan çalışacağız. Tanıtım ve Medyalar olarak yükümüz ağır ama en iyi şekilde üstesinden geleceğimizden eminim. Halk oylamasından en iyi “EVET” oranıyla çıkacağımızdan şüphem yok. 16 Nisan da inşallah tüm bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız ” dedi.

GENEL MERKEZ TANITIM MEDYA KOORDİNATÖRÜ ÖMER ARVAS KATILDI

Genişletilmiş Tanıtım Medya Birim Başkanları Toplantısına katılan AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Koordinatörü Ömer Arvas tanıtım ve medya başkanlığının seçim sürecinde ki stratejileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Arvas, Sosyal medyanın kurumsal kullanımındaki önemli noktalarına dikkat çekti.

AYGÜN “TANITIM VE MEDYALARA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”

Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısının ikinci bölümüne katılan Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün halk oylamasında tanıtım ve medya birim başkanlarına çok iş düştüğünü ifade ederek “Özellikle sosyal medyadan çeşitli yalanlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kötülemeye çalışacaklar ancak bizler insanlara doğruyu anlatacağız” dedi.