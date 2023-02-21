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AK Parti Kocaeli teşkilatı deprem bölgesine gidiyor

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, içinde ilçe başkanları ve yöneticilerin yer aldığı 75 kişilik ekiple, iki ayrı depremde bir kez daha sarsılan Hatay’ın Defne ilçesine gidiyor.

AK Parti Kocaeli teşkilatı deprem bölgesine gidiyor

21 Şubat 2023 Salı 16:18

  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı Hatay’ın Defne ilçesi dün akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle bir kez daha sarsıldı. Daha önce Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’e depremzedelerle bir araya gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanvekili Dr. Şahin Talus,  ilçe başkanları ve yöneticilerin yer aldığı 75 kişilik ekiple bu akşam yola çıkacak.  
 Deprem yaralarını sarmak için herkesin var gücüyle çalıştığını ifade eden Talus, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin tüm kurumları, hayır kuruluşları ve gönüllüler bölgede deprem yaralarını sarmak için tüm gücüyle çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz de depremin ilk gününden bu yana Hatay’ın defne ilçesinde kurduğu çadırkent ve yardım ekipleriyle depremzedelerimizin yanında. Bizim amacımız bölgeye lojistik destekle birlikte orada bulunan vatandaşlarımıza moral vermektir. Her zaman söylediğimiz gibi depremi yaşamış bir şehir olarak, dayanışmanın ne denli önemli olduğunu, bugün yanınızda dostlarınızı görmenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. İlçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızla hep birlikte bölgede köylere de giderek bu dayanışmayı, depremzedelerimizin daima yanlarında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı göstermek istiyoruz. Üç günlük bu ziyaretin ardından perşembe günü şehrimize döneceğiz" dedi. 
  


İHA
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