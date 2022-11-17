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AKADEMİSYENLERİN KARMA SERGİSİ YALI EVLERİNDE AÇILIYOR

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan karma sergisi 23 Kasım Çarşamba Günü Değirmedere Yalı Evleri’nde ziyarete açılacak.

AKADEMİSYENLERİN KARMA SERGİSİ YALI EVLERİNDE AÇILIYOR

17 Kasım 2022 Perşembe 18:45


Gölcük Belediyesi, “Kültür-Sanat Kenti Gölcük” sloganı ile etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan karma sergi, 23 Kasım Çarşamba Günü Değirmedere Yalı Evleri Heykel Evi’nde ziyarete açılacak. Gölcük Belediyesi’nin desteği ile açılacak olan sergi 30 Kasım Çarşamba gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak. Sergide resim, heykel, seramik, ebru, tezhip, takı ve tekstil tasarım eserleri sergilenecek. 


BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER BU SERGİDE

Değirmendere Yalı Evleri Heykel Evi’nde açılacak olan sergide Değirmendere Ali Özbay MYO öğretim görevlilerinden; Abdil Saraçoğlu, Ali Emrah Kökkaya, Behiç Kılıç, Hakan Öcel, Hasan Korkmaz, Mine Can, Nilgün Şener, Pelin Güleda Karadeniz, Sevtap Örgel ve Ziya Yekta Özkan’ın birbirinden güzel eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.  

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