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Akıllı Şehir Kocaeli’nde suyun yolculuğu

KOÜ öğretim görevlisi Gülsoy ve Bilişim Mühendisliği öğrencileri, Akıllı Şehirler dersini İSAŞ’ta uygulamalı olarak yaptı

Akıllı Şehir Kocaeli'nde suyun yolculuğu

28 Ekim 2021 Perşembe 14:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSAŞ Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencilerini misafir etti. KOÜ Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Gülsoy, “Akıllı Şehirler” dersinin uygulamasını öğrencileriyle birlikte İSAŞ Genel Müdürlüğünde yaptı. İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan, öğrencilere “Akıllı Su Temini” hakkında detaylı bilgiler verdi ve Yuvacık barajında bulunan suyun yönetilmesinde kullanılan elektronik teknolojilerle sistemlerinden bahsetti.


SUYUN DOĞRU KULLANIMI

İSAŞ yetkilileri uygulamalı eğitimde öğrencilere, ‘’Baraj yönetimi için havzaya yerleştirilen hava istasyonlarında yer alan yağış sensörleri sayesinde yağmur ve kar yağışı anlık olarak izlenmektedir. Meteorolojiden alınan yağış ve sıcaklık tahmin verilerinin atmosferik ve hidrolojik modellerde kullanılarak potansiyel yağışın baraja ne kadar su getireceği hesaplanmaktadır. Gelecek yağışın fazla hesaplanması, barajdan gereksiz yere fazla su deşarjı yapılmasına, su israfına ve mansap kısmında sel riskinin artmasına sebebiyet verecektir. Gelecek yağışın düşük hesaplanması ise yeteri kadar deşarj yapılmaması sonucunda baraj güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Kullanılan bu sistemler sayesinde kuraklık ve sel riski optimize edilmektedir’’ bilgisini verdi.


ÖĞRENCİLERDEN REKTÖR VE BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Suyun arıtılması sürecindeki proses aşamalarından bahsedilen uygulamada, “Akıllı Su Temini” için kullanılan SCADA sistemi hakkında detaylı bilgiler verildi. Arıtma Tesisinden gelen suyun İSU’nun birinci kademe depolarına yaklaşık 2 metre çapında borular ile iletilmesi esnasında kullanılan sensörler ve bunların verilerine göre sistemin yönetimini uygulamalı olarak tanıtıldığı ziyarette öğrencilerden Muhammet Emin Baytar, üniversite eğitimleri sırasında bilgisayar ve elektronik teknolojileri konusunda eğitim aldıklarını, bunların çalışma prensipleri ile ilgili bütün teorik bilgileri öğrendiklerini ifade etti. Mezun olmadan önce öğrendikleri teorik bilgilerin pratiğini görmenin, özellikle içme suyu temininde bunları yerinde görmenin kendilerini mutlu ettiğini ve katkı sağladığını söyleyen öğrencilerden Muhammet Emin Baytar, kendilerine bu imkanı sağlayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.



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