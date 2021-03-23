Alışverişin yeni adresi komeksepeti.com

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, kursiyerlerin aile ekonomisine katkı sunmak adına projelendirerek hayata kazandırdığı komeksepeti.com, kısa sürede alışverişin yeni adresi oldu. Kişiye özel tasarımlarla eşi benzeri olmayan ürünleri vitrine çıkaran komeksepeti.com el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuyor.

BOL BOL ÜRÜN ÇEŞİDİ

Kısa süre önce tasarlanarak hizmete sunulan komeksepeti.com alışveriş sitesinde ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün ürün çeşitliliğini zenginleştiren KO-MEK Sepeti ziyaretçilerine daha fazla ürün ve bol çeşit sunmak için çalışıyor. Bu kapsamda giyimden, takı-aksesuara, dekorasyondan, geleneksel sanatlara kadar farklı alanlarda ürünlerin yer aldığı sitede, açıldığı günden bugüne ürün yelpazesini genişleterek ilerlemeye devam ediyor.

ÜRETİCİNİN YANINDA OLMAK

KO-MEK kursiyerlerinin vergi dairelerinden kolayca muafiyet belgesi alarak el emeği göz nuru eserlerini satışa sunduğu komeksepeti.com, üreten kadının yanında olarak destek sağlıyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından özenle hazırlanan ürünler, birçok ihtiyaç sahibi üreticiye de gelir kapısı oluyor. Ürünlerini güvenli bir şekilde satan kursiyerlerin kimi elde ettiği kazancını çocuğunun eğitimi için harcarken kimi de evinin mutfağına katkıda bulunuyor.

“BURADA HEM FİZİKSEL HEM DE RUHSAL OLARAK DAHA DİNCİM”

Bin bir emekle işlediği ürünlerini komeksepeti.com da satışa çıkaran Gebze KO-MEK kursiyeri Hatice Gökbulut Kanaviçe ve Rölyef kurslarına geldiğini ifade ederek “ Burada çok güzel kurslar var, ben de kanaviçe ve rölyef kurslarına geliyorum. Bir ürünü bazen bir ayda bazen de 2 ay gibi uzun sürede bitiriyoruz. İşlediğimiz takılar, tablolar, havlu takımlarının her biri birbirinden farklı ve birbirinden özel. Komeksepeti.com sayesinde bu ürünlerimizi daha kolay alıcıya ulaştırarak evimize katkıda bulunuyoruz” dedi. Bir diğer kursiyer Melahat Demirbaş ise “KO-MEK ile sağlık sorunlarım olduğu dönemde tanıştım, beş yıldır da İğne Oyası, Ahşap ve Tel Kırma kurslarına geliyorum. KO-MEK’e başladıktan sonra hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha dincim. Burada hem sağlığımı kazandım hem de komeksepeti.com sayesinde paramı kazandım. KO-MEK’i tüm komşularıma, arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Bize bu imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“İSTANBUL’DAN TAŞININCA HEMEN KO-MEK’E YAZILDIM”

Komeksepeti.com’dan ürünlerini satışa çıkaran bir diğer kursiyer Ayşe Sevim ise “İstanbul’dan Kocaeli ye taşınınca hemen KO-MEK e yazıldım. Burada çok şey öğrendim, öğrendiklerimi de tuvallere dökerek komeksepeti.com sayesinde satışa sunduk. Buradan elde ettiğim parayla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ben buradan sesimizi duyan herkesi komeksepeti.com adresine bekliyorum, girsin baksınlar mutlaka kendilerine hitap edecek bir ürün bulacaklardır” dedi. Gebze KO-MEK Mefruşat kursiyeri Rukiye Bakırhan ise konuşmasında “Burada birçok ürün yaptım. Komeksepeti.com sayesinde satışlarımızı rahatça yapıyoruz. Buradan kazandığım parayla da hem çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum hem de evimin mutfağına katkıda bulunuyorum” dedi.

YÖRESEL ÜRÜNLER KOMEKSEPETİ.COM’DA

Komeksepeti’nde; dekorasyon, ev, yaşam, giyim, oyuncak ve takılar; geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Hepsi el emeği göz nuru eserler; ayrıca Kandıra Bezi, Hereke Halısı ve Karamürsel Sepeti gibi şehrimize has ürünleri hem gelire dönüştürüyor, hem de yaşatılıyor.

GÜVENLİ VE KOLAY ALIŞVERİŞ

Birbirinden maharetli ellerin sabır ve özenle ürettiği el emeği göz nuru eserler daha kolay satılabilmeleri için güncel yazılım alt yapısı ile profesyonel bir platform tarafından desteklenmekte. Güvenli ve kolay bir şekilde siteye yüklenen ürünlerin alışverişinde kullanıcı bilgileri 3D Secure güvenlik yöntemiyle korunmakta. Ürün satın alırken tüm bankalara ait bankamatik kartı, kredi kartı ve havale-eft ödeme seçenekleri mevcut, 12 aya kadar taksit yapılabilmekte. Satın almak istediğiniz ürün size bir kargo kadar uzakta olup; Kocaeli de yaşamanız durumunda Kurs Merkezinden teslim alma seçeneği ile kargo ücreti ödemeden teslim almanızda mümkün.

ÖN SİPARİŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Öte yandan KO-MEK Sepeti’ne yönelik ilgi, müşterilerine sağladığı bir dizi ve önemli kolaylık nedeniyle de ilgi görüyor. Örneğin, stokta olmayan bir ürün ön sipariş verile biliniyor. Komeksepeti.com üreticiyle iletişimi sağlayarak ön sipariş verilen ürünlerin üretilerek alıcısıyla buluşmasını sağlıyor. Her hangi bir sebepten iade işlemini başlatmak ise son derce kolay. Herhangi bir ücret ödenmeden geri gönderilen kargo üreticisine ulaştıktan itibaren iade koşullarına uygun olduğu takdirde ücret iadesi yapılıyor.















