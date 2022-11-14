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ALTI SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASI

TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

ALTI SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASI

14 Kasım 2022 Pazartesi 18:49


Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. 

Milletimizin başı sağ olsun.

Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. 

Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz.

Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir.

Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. 

Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir.

Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. 

Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.

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Anahtar Kelimeler
PatlamaİstanbulTaksim
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