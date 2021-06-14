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Altyapı Ve Üstyapı Çalışmaları Tam Gaz Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Altyapı Ve Üstyapı Çalışmaları Tam Gaz Devam Ediyor

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:08

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir yandan yağmur suyu hattı çalışması yapan ekipler diğer yandan da altyapısı biten mahallelerde kilitli parke taşı ve bordür çalışmaları yapıyor. Akse, Emek, Çayırova, Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Ekipleri, Emek Mahallesi’nde kilitli parke taşı ve bordür çalışmalarını sürdürüyor. Emek Mahallesi’ne toplam 14.000m2 parke taşı döşeyecek olan ekipler, yakın zamanda bu mahallede asfalt çalışmasına başlatacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin ihtiyaç ve önceliğine göre altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.








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