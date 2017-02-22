GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Amatör Kulüplerden Teşekkür!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu, Köşkeri ziyaret etti.

Amatör Kulüplerden Teşekkür!

22 Şubat 2017 Çarşamba 15:53

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ziyaretinde bulundu.  ASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e, amatör spor kulüplerine bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Amatör Spor Kulüplerimizi önemsiyoruz. Milli sporcuların temelleri bu kulüplerde atılıyor. Bunun bilincindeyiz ve Gebze Belediyesi olarak amatör spor kulüplerini önemsiyoruz. Sizlerin gerçekleştirdikleri organizasyonları da takip ediyorum ve bu konuda sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah birlikte Gebze’yi spor alanında en iyi yerlere taşıyacağız” dedi.  Ziyaret sonunda Murat aydın desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e plaket takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile son buldu. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuBelediye BaşkanıKöşkerAdnan
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tapu Kadastrodan Sevindirecek Haber! Tapu Kadastrodan Sevindirecek Haber!
11 şüpheli yakalandı! 11 şüpheli yakalandı!
Başkan O salonu inceledi! Başkan O salonu inceledi!
Evet oyu verecekler! Evet oyu verecekler!
Farkındalık Bilinci İçin Farkındalık Bilinci İçin
Trabzonlular fethi ve şehitleri unutmuyor Trabzonlular fethi ve şehitleri unutmuyor
Yukarı Çık

Tapu Kadastrodan Sevindirecek Haber!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, uzun ve zorlu bürokratik süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete...

Haberi Oku