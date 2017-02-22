Amatör Kulüplerden Teşekkür!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ziyaretinde bulundu. ASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e, amatör spor kulüplerine bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Amatör Spor Kulüplerimizi önemsiyoruz. Milli sporcuların temelleri bu kulüplerde atılıyor. Bunun bilincindeyiz ve Gebze Belediyesi olarak amatör spor kulüplerini önemsiyoruz. Sizlerin gerçekleştirdikleri organizasyonları da takip ediyorum ve bu konuda sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah birlikte Gebze’yi spor alanında en iyi yerlere taşıyacağız” dedi. Ziyaret sonunda Murat aydın desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e plaket takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile son buldu.