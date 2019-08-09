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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

09 Ağustos 2019 Cuma 17:30

Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlıdere, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, otoyol ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor. 



AA
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