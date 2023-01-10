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Antalya kampını tamamlayan Kocaelispor, hafta sonu oynanacak Kırklarelispor maçına bileniyor

Antalya kampını tamamlayıp kente dönen Kocaelispor, bugün Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak hafta sonu oynanacak Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başlıyor.

Antalya kampını tamamlayan Kocaelispor, hafta sonu oynanacak Kırklarelispor maçına bileniyor

10 Ocak 2023 Salı 14:25

  TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Antalya’nın Belek bölgesindeki kampını tamamlayıp kente döndü. Yeşil siyahlılar, kamp sürecinde 2. Lig ekibi Afyonspor ve Polonya ekibi Korona Kielce ile hazırlık maçı yaptı. Afyonspor’u 3-2 ile geçen Körfez ekibi, Korona Kielce’yi de 3-1 yenmeyi bildi. Hazırlık maçlarında 3 kez rakip fileleri sarsan Okan Eken, performansıyla ön plana çıktı. Kampı tamamlayıp Kocaeli’ye dönen yeşil siyahlılar, bugün saat 16.00’da Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanacak. Körfez ekibi, 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak. Ligin ikinci sırasında bulunan ve şampiyonlukta iddialı olan Kocaelispor, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. 
                            


İHA
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