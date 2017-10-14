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Asgari ücretliye yılın son 4 ayı ilave AGİ

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretliye 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.

Asgari ücretliye yılın son 4 ayı ilave AGİ

14 Ekim 2017 Cumartesi 10:15

TBMM Genel Kurulu’nda bir önergeyle tam mükellef kurumlarının kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye devreni öngören madde tasarıdan çıkarıldı. Tasarıdan ayrıca, gelir vergisi 3’üncü dilimi oranının yüzde 27’den yüzde 30’a yükseltilmesi de tasarıdan çıkarıldı. Gelir vergisi tarifesindeki yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılmasını içeren düzenleme ücret gelirleri için 2018, diğer gelirler için 2017 yılını ilgilendiriyordu.

Tasarıda ayrıca engellilere bakım hizmeti kapsamında aylık bakım ücreti ile aylık sosyal yardım tutarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesini düzenleyen maddeler tasarıdan çıkarıldı.

Net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.

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