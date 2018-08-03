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ASIL LEZZET DEĞİL CENNET(14)

Muhsin Bozkurt Makale

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET(14)

03 Ağustos 2018 Cuma 14:14

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 Muhsin BOZKURT

Kâinatın büyük küçük her bir parçası;
Suyu, havası her bir maddesi,
Canlısı cansızı her bir ferdi;
Çiçeği, ormanı, karıncası, parsı…
Özetle evrenin her bir çeşidi;
Mesaj yüklü birer mektup ve mektupcuklar.
Kâinat koca bir mektup
Yaratan ise gönderici
İnsan da gönderilen
Ve okuyucu
Yaratan / Terbiye edici / Mürebbî
Kâinat
Kocaman bir okul
İnsan ise öğrenci
Hem de ömür boyu
X

Olmasaydı okuyan;
Yazılmayacaktı mektup!
Olmasaydı okuyan;
Yaratılmayacaktı kâinat!
X
Anlasana behey kul
Hep senin için bu okul
Olmayacaktı yoksa
Ne okul
Ne de kul
Öyleyse bir göz at
Al her şeyden bir ibret
Yap taat
Gelmeden
Son saat
İşte budur
Gerçek hayat
Gelmeden
Son saat
Kıl bunda
Tam bir
Kanaat
X
Evet sevgili kari, aziz okur!

Asıl lezzet
Değil cennet
Asıl cennet
Mânadır elbet

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