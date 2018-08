ASIL LEZZET DEĞİL CENNET(14)

Muhsin BOZKURT

Kâinatın büyük küçük her bir parçası;

Suyu, havası her bir maddesi,

Canlısı cansızı her bir ferdi;

Çiçeği, ormanı, karıncası, parsı…

Özetle evrenin her bir çeşidi;

Mesaj yüklü birer mektup ve mektupcuklar.

Kâinat koca bir mektup

Yaratan ise gönderici

İnsan da gönderilen

Ve okuyucu

Yaratan / Terbiye edici / Mürebbî

Kâinat

Kocaman bir okul

İnsan ise öğrenci

Hem de ömür boyu

X

Olmasaydı okuyan;

Yazılmayacaktı mektup!

Olmasaydı okuyan;

Yaratılmayacaktı kâinat!

X

Anlasana behey kul

Hep senin için bu okul

Olmayacaktı yoksa

Ne okul

Ne de kul

Öyleyse bir göz at

Al her şeyden bir ibret

Yap taat

Gelmeden

Son saat

İşte budur

Gerçek hayat

Gelmeden

Son saat

Kıl bunda

Tam bir

Kanaat

X

Evet sevgili kari, aziz okur!

Asıl lezzet

Değil cennet

Asıl cennet

Mânadır elbet