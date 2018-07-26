banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (4)

Muhsin Bozkurt Makale

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (4)

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:01

banner346

Muhsin BOZKURT

Cennetin sayısız, benzersiz, binbir cismanî lezzetleri bir tarafa; aslında cennet, özellikle mânası için yaratılmıştır demek, çok daha doğrudur.
Görülmeyen güzellik neye yarar?
İşitilmeyen sözün faydası ne?
Bunlar gibi mânası olmayan madde yok hükmündedir.
Kaldı ki var edilmişse, mânası için var edilmiştir.
Öyleyse mânasına erilmeyen, mânasına varılmayan her şeye yok denilmelidir. Nitekim madde, varken yok; ancak mânasıyla var sayılır.
X
“Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir (değişken), kararsız, elemli cismaniyetin” ebediyetle mânası olsun da, cennetle alâkası bulunsun da; cennetteki, üstelik ebedî kılınmış cismaniyetin mânası olmasın, ruhu bulunmasın mümkün mü?
Beden olsun da ruhu olmasın olası mı?
Cisim olsun da mânası bulunmasın olacak iş mi?
Varlık olsun da gayesi yok sanılsın olacak şey mi?
Nasıl ki madde; enerjinin kesafet kaydetmiş şeklidir. Yoğunluk kazanmış suretidir. Onun gibi madde de, mânanın görünür hâl almışıdır.
Tıpkı her ruhun bir surete bürünmesi gibi.
Tıpkı her çiçeğin bir güzellik nakşını göstermesi gibi.
Tıpkı her hareketin bir istek ve iradeyi nazara vermesi gibi.
Demek ki bizim Yûnus:

“Ete kemiğe büründüm
Yûnus diye göründüm.”

diye boşuna söylememiş. Öyleyse beyitteki hikmeti bir düşünelim…Ve “kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir (değişken), kararsız, elemli (insanın)” nasıl bir mâna yumağı olduğunu bilelim, çözmeye çalışalım. Çalışalım ki, yukarıdaki beytin sırrına bir yol bulalım.
Çünkü insan vücudu; çöz çöz bitmek bilmeyen bir mahzen…İnsan bedeni çöz çöz tükenmek şanına yakışmayan bir mâna hazinesidir.
Muvakkat / geçici olan cismaniyeti böyle bir değer, böyle bir mâna taşıyorsa; ya ebedî âlemde, sonsuz mekânda, bitimsiz zamanda; daha doğrusu zamansız zamanda ise bir cevher yüküdür.
Ah bunu bir akıl edebilsek…Keşke bunu bir derk edebilsek…Yani bu gerçeğin bilincine bir varsak, ah bir varsak da, anlam okyanusuna bir dalsak ve ebediyyen öylece kalsak…
İşte bu zevk bitimsiz be dostlar.
İşte bu lezzet doyumsuz be yârenler.
İşte bu hâl sönmez be canlar.
İşte budur gerçek haz be dostlar.
X
Maddenin güzelliği, letafeti ve kıymeti nisbetinde mânası da yüksek, derin ve hikmetlidir. Daha fazla mânayla yüklüdür.
Cennetteki cismaniyet dünyadaki cismaniyetten ne kadar kıyas kabul etmez şekilde farklı, yüksek ve muhteşem ise…
Cennetteki cismaniyetin aksettirdiği mâna da, dünyadaki cismaniyetin yansıttığı mânadan o derece farklı, yüksek, muhteşem ve görkemlidir.
Dünyanın var oluş keyfiyeti nasıl ki taşıdığı mâna yüzündendir…
Dünyadaki insanın diğer mahlûkattan üstün oluşu, bu mânanın muhatabı oluşundan ötürüdür.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Muhsin BozkurtMakale
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıcalılar Gecesinde Müzik Ziyafeti Darıcalılar Gecesinde Müzik Ziyafeti
Demirci, Trafik Eğitim Parkını İnceledi Demirci, Trafik Eğitim Parkını İnceledi
Kocaeli’deki Ölüm Yolu Meclise Taşındı Kocaeli’deki Ölüm Yolu Meclise Taşındı
Sibirya'nın Başkenti Novosibirsk Sibirya'nın Başkenti Novosibirsk
KOTO'nun Komiterleri Okula Tam Not Verdi KOTO'nun Komiterleri Okula Tam Not Verdi
Karaosmanoğlu, ’'Muhtarlarımızla Birlikte Çalışıyoruz’' Karaosmanoğlu, ’'Muhtarlarımızla Birlikte Çalışıyoruz’'
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Darıcalılar Gecesinde Müzik Ziyafeti
Darıca Belediyesi 10.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Darıcalılar Dernek Gecesi ile devam ederken, gecede...

Haberi Oku