ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (5)

Muhsin BOZKURT

Cennetin var oluş sebebi nasıl ki, taşıdığı taşıyacağı çok üstün mâna, keyfiyet ve içeriğinden ileri geliyorsa, cennetteki insanın cennetten ve cennetin içindekilerden üstün oluşu da; oradaki mânanın muhatabı ve hitap olunanı oluşu sebebiyledir.

Çünkü görülmeyen güzellik

Ha var ha yok ne fark eder

İşitilmeyen ses

Ha yayılmış ha yayılmamış ne fark eder

Anlaşılmayacaksa mânası sözün

Ha söylenmiş ha söylenmemiş ne fark eder

Çünkü ancak insan hem bakar hem görür

Çünkü ancak insan hem duyar hem işitir

Çünkü ancak insan hem bilir hem anlar

İşte bu anlama, fehmetme, derk ve idrâk etme keyfiyeti cennetten, cennetin içindekilerden ve cennetin verdiği tüm lezzetlerden daha üstün, daha yüksek ve daha değerlidir.

Çünkü bu mâna, bu ruh, bu manevî cevher olmasaydı…Ne kâinat yaratılacaktı…Ne de cennet var olacaktı…

Bütün bu yaratılmışlar; insana verilen anlama, fehmetme, idrak etme kabiliyet ve yetisinden dolayıdır. Yoksa kâinat yaratılmayacaktı.

Nitekim “Levlâke Levlâke” hitap ve seslenişi boşuna söylenmedi. Âşık Veysel’in:

“Sendeki bu güzellik neye yarardı

Bendeki bu aşk olmasa”

şeklindeki mısra ve dizesi, bir de bu açıdan düşünülmeli.

Dünyada mâna nimeti

Olur dünyada dünyadan üstün kıymeti

Cennette mâna nimeti

Olur cennette cennetten üstün kıymeti

Dünyadaki mâna cennet lezzetine örnek dünyada

Cennetteki mâna cennette cennet üstü lezzet

Asıl büyük nimet cennette işte bu

Asıl cennet cennetteki mâna cennet üstü cennet

İşte bu asıl nimet yani cennetteki mâna

İşte asıl cennet denilen gerçekleşen rüya

İşte gerçek nimet

İşte hakiki lezzet

Budur be dostlar

Zaten mânası olmayan herşey yok hükmündedir.

Zaten mânasız olan herşey olmayacaktı.

Öyleyse mâna her varlığın özü, varlık sebebi.

Bunun farkına varış ise lezzetlerin en üstünü.

İşte bu mazhariyet ve vasfından dolayı insan; diğer varlıkların sertacı olmuş. Öteki mevcudatın ise var oluş nedeni sayılmış. Çünkü maddedeki mânayı anlama yetisiyle donatılarak yaratılmış; işte bu yüzden kâinatın biricik göz bebeği olmuştur insan olan insan.