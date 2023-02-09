ASIRLARIN FELAKETİ DEPREM İLE İLGİLİ YARDIM KAMPANYALARINA DESTEK VERELİM

Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcininnotdefterinde 9 Şubat 2023 günü yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/asirlarin-felaketi-deprem-ile-ilgili-yardim-kampanyalarina-destek-verelim.html





DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI İLE İLGİLİ GEBZE KAYMAKAMI

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CANLI YAYINDA BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK



https://fb.watch/ixK0FTD6em/?mibextid=qC1gEa



KAYMAKAM BEYDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gebze kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit

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canlı yayın haberinde Gebze’de bulunan tüm kurum ve kuruluşları depremzedelere yardım yapmaya çağırdı.

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okurlarını İle

www.devrialem.tv

izleyicilerinin AFAD’ın yardım kampanywww.devrialem.tvaya davet ediyoruz.

GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI



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DEPREM ZEDELER İÇİN DUA VE YARDIM ZAMANI

SABAHIN ERKEN SAATLERİ DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ VERİLİYOR. AN İTİBARİ İLE CAN KAYBI 5894 YARALI SAYISI 34.810 İNSANLAR SOĞUK VE KAR ALTINDA DEVLET VE MİLLETİMİZ TEK YÜREK YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYOR.

DUALARIMIZ DEPREM ZEDELER İÇİN

GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK GÖREVİMİ YAPARKEN DÜN NAKDİ YARDIMLARIMI BANKAYA YAPTIM. BUGÜNDE MALZEME VE AYNİ YARDIMLARIMI YAPARAK GÖREVİMİ YAPACAĞIM. TÜM ARKADAŞLARIMI GÖREVE DAVET EDİYOR AZ ÇOK DEMEDEN AYNI VE NAKDİ YARDIM EDELİM ALLAH CC YARDIMCIMIZ OLSUN.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2509181859236406&id=100004338481610