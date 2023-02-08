ASIRLARIN FELAKETİ KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Anadolu deprem bölgesi asırlarca Anadolu’da bir çok deprem yaşandı. 50 yıla yakın gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok deprem yaşadım. 1992 yılı Erzincan depreminde. Erzincan’da belgesel çektim. Afyon Dinar depremini bölgede gezip gören ve belgeselini çeken gazeteciyim. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ve 12 kasım Düzce depremlerini yaşamış , depremin dehşetini deprem anında yaşamış gazeteci ve belgeselci olarak depremle ilgili geniş bir arşiv toplayıp son yıllarda yaşanan deprem felaketleri ile ilgili arşivimiz İlim kültür tarih araştırmaları www.iktav.com Araştırma Merkezi kütüphanemizde araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ KOCAELİ’NDE YAŞAMIŞ BİRİ OLARAK AKLIM DEPREM BÖLGESİNDE

Soğuk kış gecesinde Deprem bölgesinde enkazlar altında kurtarılmayı bekleyen depremzedeler başta olmak üzere tüm depremzedelere yardım eyle ALLAHIM.

YARDIM HESAPLARINA BAĞIŞ YAPALIM

Kar ve yağmur altında depremzedeler soğukdan titrerken en az bir kaç battaniye parasını AFAD’ın Yardım hesabına bağış yapmadan yatmayacağım. Yardım hesaplarına imkanlarımız ölçüsünde yardım yapmayı unutmayalım.

DEVLETİMİZ 7 GÜN MİLLİ YAS İLAN ETTİ

“ 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir…”

CUMHURBAŞKANININ İLK DEPREM AÇIKLAMASI.

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından asırların felaketi Kahramanmaraş depremi ile ilgili açıklamasını paylaşıyoruz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=759459775778643&id=100064601625836&mibextid=qC1gEa

CUMHURBAŞKANININ AÇIKLAMASI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ov4k87cxy98yyty2uBezpMiPdsmiQju83tuNrN4UGFHjJyLTP8gpcut9Hivwvcr5l&id=100064601625836&mibextid=qC1gEa

VAKİT DEPREMZEDELERE DUA VE YARDIM VAKTİ

Türkiye 500 yılda bir olan büyük deprem felaketi ile sarsıldı enkazlardan feryatlar yükseliyor , evsiz kalan insanlarımız kar ve yağmur altında el açıp dua edelim hergün az çok yardım ve bağış yapalım. Peygamberimizin “…Komşusu Aç iken Tok Yatan Bizden Değildir …” Hadis-İ Şerifini unutmayalım.

ALLAHIM DEVLETİMİZE VE DEPREMZEDELERE YARDIM EYLE ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZİ FELAKET VE AFETLERDEN KORU BİZLERİ KALDIRAMAYACAĞIMIZ AFET BELA VE KAZALARDAN KORU

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023mXSKbkAFn3zZnWbz8PGQdA9kSLnH5RP8Z7iHASswbYYwJicovFHPLpLRKDHw4VEl&id=100004338481610

DEPREMİN ACI BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR

Gazeteci arkadaşım Ali Şahin depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti. Bölgede görev yapan bir çok tanıdığım insana ulaşamıyorum. Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Gebze gazetesinde birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta ikamet eden oğlu İrfan Şahin, gelini Zeynep Şahin ve 1,5 yaşındaki torunu depremde enkaz altında kaldı. Ali Şahin arkadaşımın acısını paylaşıyor www.gebzegazetesi.com olarak Ali Şahin arkadaşıma başsağlığı diliyorum.

İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPIYORDU

Gebze’de yıllarca birlikte gazetecilik yaptığım Dünya Gazetesi’nin Gebze’de ilk temsilcilerinden Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta yaşayan oğlu İrfan ile gelini ve torunuda depremde hayatını kaybetti. Ali Şahin acı olayın duyulmasından sonra deprem bölgesine gitti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde çalışan İrfan Şahin’in bu üniversitede okuduğu, okulu bitirdikten sonra da burada çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Gebze gazetesi olarak Şahin ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

DEPREM ZEDELER İÇİN DUA VAKTİ

Allah cc mübarek üç aylar şaban ayı hürmetine Ballıkayalar tabiat parkı deresin de akan sular kış bereketi kar ve su hürmetine deprem felaketi yaşanan bölgelere yardım eylesin.

ALLAH CC DEVLET VE MİLLETİMİZİ FELAKETLERDEN KORUSUN

https://fb.watch/ixwn4Q4Etc/?mibextid=qC1gEa

(GEBZE GAZETESİ HABERLERİ)