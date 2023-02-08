GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ASIRLARIN FELAKETİ KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

ASIRLARIN FELAKETİ KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

08 Şubat 2023 Çarşamba 20:59

 Anadolu deprem  bölgesi asırlarca Anadolu’da bir çok deprem yaşandı. 50 yıla yakın gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok deprem yaşadım. 1992  yılı  Erzincan depreminde. Erzincan’da belgesel çektim. Afyon Dinar depremini bölgede gezip gören ve  belgeselini çeken gazeteciyim. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi  ve 12 kasım Düzce depremlerini  yaşamış , depremin dehşetini deprem anında yaşamış  gazeteci ve belgeselci olarak depremle ilgili geniş bir arşiv toplayıp  son yıllarda yaşanan deprem felaketleri ile ilgili arşivimiz  İlim kültür tarih araştırmaları  www.iktav.com  Araştırma Merkezi kütüphanemizde  araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ KOCAELİ’NDE YAŞAMIŞ BİRİ OLARAK AKLIM DEPREM BÖLGESİNDE

Soğuk kış gecesinde Deprem bölgesinde enkazlar altında kurtarılmayı bekleyen depremzedeler başta olmak üzere tüm depremzedelere yardım eyle ALLAHIM.

YARDIM HESAPLARINA BAĞIŞ YAPALIM

Kar ve yağmur altında depremzedeler soğukdan titrerken en az bir kaç battaniye parasını AFAD’ın Yardım hesabına bağış yapmadan yatmayacağım. Yardım hesaplarına imkanlarımız ölçüsünde yardım yapmayı unutmayalım.

DEVLETİMİZ  7 GÜN MİLLİ YAS İLAN  ETTİ

“ 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir…”

CUMHURBAŞKANININ İLK DEPREM AÇIKLAMASI.

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından asırların felaketi Kahramanmaraş depremi ile ilgili açıklamasını  paylaşıyoruz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=759459775778643&id=100064601625836&mibextid=qC1gEa

CUMHURBAŞKANININ AÇIKLAMASI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ov4k87cxy98yyty2uBezpMiPdsmiQju83tuNrN4UGFHjJyLTP8gpcut9Hivwvcr5l&id=100064601625836&mibextid=qC1gEa

VAKİT DEPREMZEDELERE DUA VE YARDIM VAKTİ

Türkiye 500 yılda bir olan büyük deprem felaketi ile sarsıldı enkazlardan feryatlar yükseliyor ,  evsiz kalan insanlarımız kar ve yağmur altında el açıp dua edelim hergün az çok yardım ve bağış yapalım. Peygamberimizin “…Komşusu Aç iken Tok Yatan Bizden Değildir …” Hadis-İ Şerifini unutmayalım.

ALLAHIM DEVLETİMİZE VE DEPREMZEDELERE  YARDIM EYLE ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZİ FELAKET VE AFETLERDEN KORU BİZLERİ KALDIRAMAYACAĞIMIZ AFET BELA VE KAZALARDAN KORU

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023mXSKbkAFn3zZnWbz8PGQdA9kSLnH5RP8Z7iHASswbYYwJicovFHPLpLRKDHw4VEl&id=100004338481610

DEPREMİN ACI BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR

Gazeteci arkadaşım Ali Şahin depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti. Bölgede görev yapan bir çok tanıdığım insana ulaşamıyorum. Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Gebze gazetesinde birlikte  çalıştığım gazeteci arkadaşım Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta ikamet eden oğlu İrfan Şahin, gelini Zeynep Şahin ve 1,5 yaşındaki torunu depremde enkaz altında kaldı. Ali Şahin arkadaşımın acısını paylaşıyor  www.gebzegazetesi.com olarak Ali Şahin arkadaşıma başsağlığı diliyorum.

İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPIYORDU

Gebze’de yıllarca birlikte gazetecilik yaptığım Dünya Gazetesi’nin Gebze’de ilk temsilcilerinden  Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta yaşayan oğlu İrfan ile gelini ve torunuda depremde hayatını kaybetti. Ali Şahin acı olayın  duyulmasından sonra  deprem bölgesine gitti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde çalışan İrfan Şahin’in bu üniversitede okuduğu, okulu bitirdikten sonra da burada çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Gebze gazetesi olarak Şahin ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

DEPREM ZEDELER İÇİN DUA VAKTİ

Allah cc  mübarek üç aylar şaban ayı  hürmetine Ballıkayalar tabiat parkı deresin de akan sular  kış bereketi kar ve su hürmetine deprem felaketi yaşanan bölgelere yardım eylesin.

ALLAH CC DEVLET VE MİLLETİMİZİ FELAKETLERDEN KORUSUN

https://fb.watch/ixwn4Q4Etc/?mibextid=qC1gEa

(GEBZE GAZETESİ HABERLERİ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ismail KahramanMakale
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
82 çocuk Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi 82 çocuk Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi
Depremzedeler Kocaeli'ye geliyor! Depremzedeler Kocaeli'ye geliyor!
Gebze Ekipleri Tam Teçhizat Hatay’da Gebze Ekipleri Tam Teçhizat Hatay’da
CHP Kocaeli depremzedelere ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor CHP Kocaeli depremzedelere ihtiyaç malzemelerini...
KOSTÜ’den deprem bölgesine seferberlik KOSTÜ’den deprem bölgesine seferberlik
Kocaeli'de motokuryelerin yasak saati uzatıldı Kocaeli'de motokuryelerin yasak saati uzatıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

82 çocuk Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi
Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan 82 çocuk, Kahramanmaraş merkezli...

Haberi Oku