Aslanhan; ‘’Başarı İnanmaktan Geçer, Kendinize İnanın’’





Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen buluşmada Aslanhan; “Başarı inanmaktan geçer. Sınav stratejini belirleyin ve kendinize inanın” dedi.

YKS ÖNCESİ TAKTİKLER

Üniversite eğitimi almak için yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdüren 12. sınıf öğrencileri için sınavlara kısa bir zaman kaldı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “YKS öncesi taktikler” adlı söyleşide, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilere çeşitli bilgiler aktardı. Söyleşi, pandemi kuralları nedeniyle sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

“KENDİNİZE İNANIN”

Başarılı olmak için her öğrencinin bir hedefi olması gerektiğini ifade eden Yazar Aslanhan; “İnsan önce şunu öğrenmeli. Beyin tarafından yönetilen bir insan değil, beynini yöneten bir insan olmalıyız. Her daim bir hedefiniz olmalı. Bu hedef doğrultusunda çalışmalısınız. Başarıya giden yol 2 hedeften geçer. Bunun birincisi inanmaktır. İkincisi ise inandığınız, kendinize koyduğunuz hedefe ulaşmak için ödenecek bedeldir” ifadesini kullandı.

“UYKUYU KAFANIZA TAKMAYIN. 6 SAAT UYKU YETERLİ”

Öğrencilerin kendisine inanması gerektiğini ifade eden Aslanhan; Hayalini kurduğunuz üniversitelerin bölümleri hayal marketinizden geçer. Hedefinizi koyun bu hedef için çalışmaya devam edin. İnanın. Bu gençliğin en büyük problemi inanmak. İnanacaksınız. Kendinize inanın, güvenin. Güvenin ki, hem ruhen hem fizikken sınava en üst düzeyde hazırlanın. Bu süreçte uykuyu kafanıza takmayın. 6 saat uyku yeterli. Kendinize inanırsanız o sınavı kazanırsınız. Ama nasıl çalışıyorsanız bu çalışma programına devam edin” açıklamasında bulundu.

“SINAV STRATEJİNİZİ BELİRLEYİN”

Öğrencilerin sınav için strateji belirlemesi gerektiğini açıklayan Yazar Aslanhan; “Deneme sınavlarına önem verin. Başarı bu denemelerden geçer. Siz sınavı Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavlarda kazanmayacaksınız. Siz sınavı bugün yaptığınız çalışmalar ile kazanacaksınız. Bu sınavlarda strateji çok önemli. Sınava girmeden stratejinizi belirleyiniz. Bu şu demek, sınava hangi dersten başlayacaksınız. Bunu ilk olarak belirleyin. Daha sonra hangi dersin sorusuna ne kadar vakit ayıracağınızı belirleyin. Gençlerin sınavda yaşadığı en büyük problem zaman. Soruya gerekli vakit ayıramadıklarından dolayı stres yapıyorlar. Böyle bir durum yaşarsanız, stres size kaybettirir. Yapamadığınız soruları geçin, diğer soruları yapın, daha sonra yapamadığınız sorulara daha fazla vakit ayırabilirsiniz” dedi.

ASLANHAN’DAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Söyleşinin sonunda eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan’a teşekkür çiçeği takdim edildi. Aslanhan da kendisini gençlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Aslanhan daha sonra “Hedef ve Hayallerin için Başarıya Gülümse” isimli kitabını gençler için imzaladı.













