ATAKENT SAĞLIK GRUBU YÖNETİCİLERİNDEN MUTLU EDEN ZİYARET

Atakent Sağlık Grubu Yöneticileri, Kahramanmaraş merkezli medyada gelen depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve Atakent Cihan Hastanesi’nde ameliyat edilen 13 yaşındaki depremzede E.A. ’yı ziyaret etti.





E.A. depreme Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yakalandı. İlk sarsıntıda, yaşadığı evin enkazı altında kalan ve annesi ile babasını aynı enkazın altında kaybeden E.A. belinden yaralı bir halde çıkarıldı. Tedavisi için Kocaeli’ye sevk edilen depremzede E.A., getirildiği Atakent Cihan Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Ameliyatı başarılı geçen E.A.’yı ilk ziyaret edenler Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asuman Kalkan, Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin, Atakent Orhangazi ve Gemlik Tıp Merkezleri Genel Müdürü Hakan Sezen, Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt hasta ile yakından ilgilenip tedavi süresi ve sonrasında her türlü desteğe hazır olduğunu iletti.

Hastane yöneticilerine teşekkür eden E.A.’nın yakınları, bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmadıkları için tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.