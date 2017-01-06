ATAK'ın Uçuş Tarihi Netleşti!

Bahan Işık gün ve saat vererek, "6 Eylül 2018 saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız'' dedi.

Yerli imkanlarla üretilen 19'uncu T-129 ATAK helikopteri, TAİ'deki törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, törende yaptığı konuşmada, 19'uncu ATAK helikopterini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmekten duyduğu gururu ifade ederek, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen, tasarımı yapılan projenin başarıyla devam ettiğini vurguladı. 1973'ten beri TAİ'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisine önemli hizmetler verdiğini anlatan Bakan Işık, TAİ'yi bu alanların "Amiral gemisi" olarak nitelendirdi. Işık, yapılan özverili çalışmalar sonucu Türkiye'ye önemli eserlerin kazandırıldığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığının önemli ölçüde azaltıldığını aktardı.

YERLİ HELİKOPTER ATAK

Türkiye'nin kendi özgün helikopterini geliştirmede de önemli bir aşama kaydettiğini de aktaran Işık, "6 Eylül 2018'de sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün milli helikopterini de inşallah uçurmuş olacağız" diye konuştu.

Milli muharip uçağına ilişkin ana yüklenici durumundaki TAİ'nin gerekli tüm altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Bakan Işık, "İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında kendi tasarladığımız ve geliştirdiğimiz milli muharip uçağımızı da uçurmuş olacağız" ifadesini kullandı.

İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Bakan Fikri Işık , TAİ'deki "T-129 ATAK Helikopteri 19. Teslimat Töreni"nin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakan Işık, İncirlik üssü ile ilgili yaptığı değerlendirme de “Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü. Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor.”dedi.



Selçuk Esmer GECAL