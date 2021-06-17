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Atıcılar, Türkiye Şampiyonasından Başarılar İle Döndü

Kağıtspor’un başarılı atıcıları Türkiye şampiyonasında başarılı sonuçlar aldı

Atıcılar, Türkiye Şampiyonasından Başarılar İle Döndü

17 Haziran 2021 Perşembe 16:27

 


Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından  Bursa ve Konya’da illerinde düzenlenen Atıcılık Skeet ve Trap Türkiye Şampiyonalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu atıcılar başarılı atışlar yaptı.

 

TRAPÇILAR MADALYALARI TOPLADI

Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap Türkiye Şampiyonasında Trap kategorisinde

büyük erkeklerde mücadelede eden Nedim Tolga Tuncer, gümüş madalya kazanırken genç erkeklerde mücadele eden Süleyman Güvercin bronz madalyanın sahibi oldu. Genç bayanlarda mücadele eden Nisa Nur Aydemir Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Şampiyonada mücadele eden diğer mavi beyazlı sporculardan Yasin Efe Kesim ise yıldız erkeklerde 4. olurken Büyükşehir kağıtsporlu Süleyman Güvercin’in de olduğu Kocaeli genç takımımız Türkiye şampiyonu oldu.

 

BÜYÜK ERKEKLER GELENEK BOZMADI

Genç erkekler kategorisinde içerisinde Büyükşehir Kağıtsporlu Süleyman Güvercin’in de yer aldığı takım Türkiye şampiyonu olurken Büyükşehir Kağıtspor Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer’in yer aldığı büyük erkekler takımı Türkiye 2.’si oldu

 

SKEETÇİLER BAŞARILARINI SÜRDÜRDÜ

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcıları Konya’da düzenlenen Atıcılık Skeet Türkiye şampiyonasında da madalyalar ve başarılar ile döndüler. Büyükler kategorisinde mücadele eden Mustafa Serhat Şahin son şampiyonalardaki başarısını sürdürdü ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Skeet kategorisinde mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Süha Güray da 5. olarak turnuvayı tamamladı.














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