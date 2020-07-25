Ayasofya Camisi ve Çocukluk Anılarım

Ayasofya camisi her hangi bir yer değil
Allah rasulünün müjdesi
İstanbul fetihinin sembolü
Fatih sultan Mehmet hanın emaneti
Vakıf medeniyetimizin abidesidir Ayasofya
Ayasaofya camisini anlamak
Milli ve manevi tarih bilincine sahip olmaktır
Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına canlı şahitlik yaptık bu Günleri gösteren Allah cc şükür etmek dua etmek gerek
Ayasofya camisinin milli ve manevi tarihimiz ile Türkiye’nin bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü açısından ne kadar önemli olduğu çocuklarımız ve gençlerimize anlatmalıyız
Acı ama gerçek gençlerimiz ve çocuklarımız internet ve sosyal medya ile büyük bir kültür saldırısı ile karşı karşıya Milli eğitim ve kültür bakanlıkları ile Diyanet işleri başkanlığına tarihi görev düşüyor gençlerimizi milli ve manevi Tatih bilinci ile yetişmeleri için seferberlik ilan edilmeli Baba ve anneler olarak çocuklarımız ve gençlere sahip çıkmak İçin var gücümüzle çalışmalıyız
Çocuklarımız ve gençlerimiz çok büyük kültür tehdidi altında milli ve manevi tarihlerinden uzaklaşıyor vakit geç olmadan onların gönüllerindeki Ayasofya’ları açmalıyız
Ayasofya camisi ile ilgili çocukluk anılarım
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması beni 55 yıl önce çocukluk yıllarıma götürdü ilk kez Ayasofya adını daha 5 yaşlarımda rahmetli halam ve babam dan dinlemiş ve duymuştum
Ayasofya’nın büyük kubbesinin nasıl yapıldığı büyük kubbe altında namaz kılmak ve dua etmenin ne kadar mübarek olduğunu Ayasofya camisinde yapılan duaların kabul olduğunu onlardan dinlemiştim rahmetli halam okur yazar değildi ama canlı şahitti. sadece benim halam değil Çalışkan yardım yapmayı sever ve yaptığı iyiliklerle tüm köyün Fadime Halası cefakar ve fedakar bir Anadolu kadınıydı
O benim sadece halam değil ana vekilim ilk hocam evlatlığı olmaktan şeref duyduğum okumama vesile olan halamın ezanın yeniden Arapça olarak okunması ve Ayasofya dendiği zaman yaşadığı heyecan halen gözümün önünde keşke tüm halalar benim halam gibi olsa benim için büyük bir şans keşke rahmetli halam Ayasofya camisinin ibadete açıldığını görebilseydi
Ezanın Arapça okunması İçin Kurban adamıştı
Rahmetli halam babası ibrahim dedem 1914 yılınnda birinci dünya savaşına giderken üç yaşında dedemin tek kız Evladı dedem şehit olunca Büyük dedem Hasan Kandaz ağa tarafından büyütülmüş dini bütün bir kadındı kışın kendisi ile koyun çobanlığı yaparken buzlu suda abdest alıp kar üstünde namaz kılması beni çok duygulandırırdı rahmetli halamın dakikalarca yağan karın atında ve kar üstünde tüm müslümanlar ile devlet ve millet için hayır dua etmesi gözümün önünden hiç gitmiyor
Ezanlar Türkçeye çevrilince yeniden ezanların Arapça okunması İçin büyük bir koç kurban etmeyi adamış ve ezanın ilk kez Arapça okunduğunu duyduğun da büyük bir koçu kınalayıp kurban ettiğini ondan heyecanla dinlerken sanki o günleri Yaşar gibi oluyordu Halamın hayatı başlı başına belgesel ve roman konusu inşallah bir gün onun çileli ve fedakar hayatını da belgeselleştirmek nasip olur
Halamın Ayasofya Camisi Aşkı
Rahmetli halam dan yaylanın düzlerinde soğuk su gözesinin başında peygamberimizin hayati hazreti Ali efendimizin cenkleri ve tarihi bilgileri dinleyerek çocukluk yıllarım geçti Halamın en büyük isteği Ayasofya camisi nin büyük kubbesi altın da namaz kılmak ve du etmek isteğini 1985 yılın da gerçekleştirdik
Giresun Espiye Dikmen köyünden Gebze’ye yanına geldiğinde rahmetli babamla birlikte benden ilk istekleri Ayasofya’ya gitmek oldu bir sonbahar günü birlikte Ayasofya ya gidip bu mübarek mabedi gezdik Babam ve halam ayasofyanın perişan ve müze olarak karanlık loş haline çok üzüldüler büyük kubbenin altında ayakta namaz kılıp dua ettiler Ayasofya dan bir türlü çıkmak istemiyorlardı onlara göre Ayasofya’nın büyük kubbesi bir türlü yapılamıyor ve sürekli yıkılıyormuş peygamberimizin tükürüğü getirilmiş ve büyük kubbenin harcına karıştırılmış ve kubbe bu sayede yıkılmamış diye ata dede ve hocalarından duymuşlar duyduklarına inanan inandıkları gibi yaşayan şehit yetimi kuşakların temsilcileri o insanların değer ve kıymetlerini tam olarak bilseydik
Evet Ayasofya cami olarak açıldı
Tarihe canlı şahitlik yaptık
86 yıllık hüzün ve hasret son buldu
Ayasofya camisi ile ilgili 55 yıllık çocukluk anılarımı sizlerle paylaştım
Ayasofya camisi ile ilgili 45 yıllık gazetecilik anılarımı da sizlerle paylaşmak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyor
Ayasofya camisinin açılışının gönüllerdeki Ayasofya’larını açılmasına da vesile olmasını diliyorum
Çocuklarımız ve gençlerimizin gönüllerindeki Ayasofya’ları açmak İçin milli ve manevi Tatih bilinci seferberliği başlatmalıyız
Tarih ve kültür bilincine sahip olmak
Her şeye sahip olmaktır