Ayasofya Camisi ve Çocukluk Anılarım

Ayasofya camisi her hangi bir yer değil

Allah rasulünün müjdesi

İstanbul fetihinin sembolü

Fatih sultan Mehmet hanın emaneti

Vakıf medeniyetimizin abidesidir Ayasofya

Ayasaofya camisini anlamak

Milli ve manevi tarih bilincine sahip olmaktır

Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına canlı şahitlik yaptık bu Günleri gösteren Allah cc şükür etmek dua etmek gerek

Ayasofya camisinin milli ve manevi tarihimiz ile Türkiye’nin bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü açısından ne kadar önemli olduğu çocuklarımız ve gençlerimize anlatmalıyız

Acı ama gerçek gençlerimiz ve çocuklarımız internet ve sosyal medya ile büyük bir kültür saldırısı ile karşı karşıya Milli eğitim ve kültür bakanlıkları ile Diyanet işleri başkanlığına tarihi görev düşüyor gençlerimizi milli ve manevi Tatih bilinci ile yetişmeleri için seferberlik ilan edilmeli Baba ve anneler olarak çocuklarımız ve gençlere sahip çıkmak İçin var gücümüzle çalışmalıyız

Çocuklarımız ve gençlerimiz çok büyük kültür tehdidi altında milli ve manevi tarihlerinden uzaklaşıyor vakit geç olmadan onların gönüllerindeki Ayasofya’ları açmalıyız

Ayasofya camisi ile ilgili çocukluk anılarım

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması beni 55 yıl önce çocukluk yıllarıma götürdü ilk kez Ayasofya adını daha 5 yaşlarımda rahmetli halam ve babam dan dinlemiş ve duymuştum

Ayasofya’nın büyük kubbesinin nasıl yapıldığı büyük kubbe altında namaz kılmak ve dua etmenin ne kadar mübarek olduğunu Ayasofya camisinde yapılan duaların kabul olduğunu onlardan dinlemiştim rahmetli halam okur yazar değildi ama canlı şahitti. sadece benim halam değil Çalışkan yardım yapmayı sever ve yaptığı iyiliklerle tüm köyün Fadime Halası cefakar ve fedakar bir Anadolu kadınıydı

O benim sadece halam değil ana vekilim ilk hocam evlatlığı olmaktan şeref duyduğum okumama vesile olan halamın ezanın yeniden Arapça olarak okunması ve Ayasofya dendiği zaman yaşadığı heyecan halen gözümün önünde keşke tüm halalar benim halam gibi olsa benim için büyük bir şans keşke rahmetli halam Ayasofya camisinin ibadete açıldığını görebilseydi

Ezanın Arapça okunması İçin Kurban adamıştı

Rahmetli halam babası ibrahim dedem 1914 yılınnda birinci dünya savaşına giderken üç yaşında dedemin tek kız Evladı dedem şehit olunca Büyük dedem Hasan Kandaz ağa tarafından büyütülmüş dini bütün bir kadındı kışın kendisi ile koyun çobanlığı yaparken buzlu suda abdest alıp kar üstünde namaz kılması beni çok duygulandırırdı rahmetli halamın dakikalarca yağan karın atında ve kar üstünde tüm müslümanlar ile devlet ve millet için hayır dua etmesi gözümün önünden hiç gitmiyor

Ezanlar Türkçeye çevrilince yeniden ezanların Arapça okunması İçin büyük bir koç kurban etmeyi adamış ve ezanın ilk kez Arapça okunduğunu duyduğun da büyük bir koçu kınalayıp kurban ettiğini ondan heyecanla dinlerken sanki o günleri Yaşar gibi oluyordu Halamın hayatı başlı başına belgesel ve roman konusu inşallah bir gün onun çileli ve fedakar hayatını da belgeselleştirmek nasip olur

Halamın Ayasofya Camisi Aşkı

Rahmetli halam dan yaylanın düzlerinde soğuk su gözesinin başında peygamberimizin hayati hazreti Ali efendimizin cenkleri ve tarihi bilgileri dinleyerek çocukluk yıllarım geçti Halamın en büyük isteği Ayasofya camisi nin büyük kubbesi altın da namaz kılmak ve du etmek isteğini 1985 yılın da gerçekleştirdik

Giresun Espiye Dikmen köyünden Gebze’ye yanına geldiğinde rahmetli babamla birlikte benden ilk istekleri Ayasofya’ya gitmek oldu bir sonbahar günü birlikte Ayasofya ya gidip bu mübarek mabedi gezdik Babam ve halam ayasofyanın perişan ve müze olarak karanlık loş haline çok üzüldüler büyük kubbenin altında ayakta namaz kılıp dua ettiler Ayasofya dan bir türlü çıkmak istemiyorlardı onlara göre Ayasofya’nın büyük kubbesi bir türlü yapılamıyor ve sürekli yıkılıyormuş peygamberimizin tükürüğü getirilmiş ve büyük kubbenin harcına karıştırılmış ve kubbe bu sayede yıkılmamış diye ata dede ve hocalarından duymuşlar duyduklarına inanan inandıkları gibi yaşayan şehit yetimi kuşakların temsilcileri o insanların değer ve kıymetlerini tam olarak bilseydik

Evet Ayasofya cami olarak açıldı

Tarihe canlı şahitlik yaptık

86 yıllık hüzün ve hasret son buldu

Ayasofya camisi ile ilgili 55 yıllık çocukluk anılarımı sizlerle paylaştım

Ayasofya camisi ile ilgili 45 yıllık gazetecilik anılarımı da sizlerle paylaşmak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyor

Ayasofya camisinin açılışının gönüllerdeki Ayasofya’larını açılmasına da vesile olmasını diliyorum

Çocuklarımız ve gençlerimizin gönüllerindeki Ayasofya’ları açmak İçin milli ve manevi Tatih bilinci seferberliği başlatmalıyız

Tarih ve kültür bilincine sahip olmak

Her şeye sahip olmaktır