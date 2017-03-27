GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Işık, esnafla buluştu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Körfez Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi, referandumda kendilerine destek vermelerini istedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Körfez Küçük Sanayi Sitesi'nde bir restoranda esnafla bir araya geldi. Bakan Işık, Kocaeli İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta işaret eden Işık, ''Daha geçen gün bir Avrupa ülkesinde namussuzca, haince Cumhurbaşkanımıza yönelik bir afiş gördük" ifadesini kullandı. EVET OY İSTEDİ Işık, bunların aslında kendilerinin ne kadar doğru yolda olduklarının da bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "Türkler olarak tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete düşmanlık beslemedik. Birinci Dünya Savaşı'nda ülkemizi işgal eden ülkelerle bile İstiklal Harbi'nden sonra iyi ilişkiler kurduk ama birileri bize düşmanlık etmek istiyorsa o düşmanlığın kendilerine zarar vereceğini bilmeleri lazım. İşte bunun için bizim güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için sistemi risklere karşı koruma, güvence altına alma ihtiyacımız var'' diye konuştu. Işık, esnaftan ayrıca referandumda evet oyu kullanmalarını istedi.

Bakan Işık, esnafla buluştu

27 Mart 2017 Pazartesi 22:15

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Bakan IşıkEsnafla Buluştu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe’de korkunç kaza Kartepe’de korkunç kaza
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
Kocaeli'de 2 günde 2 ayrı deprem meydana geldi Kocaeli'de 2 günde 2 ayrı deprem meydana geldi
2 çocuk babasının cesedi bulundu 2 çocuk babasının cesedi bulundu
Gebze Rizeliler'den büyük buluşma Gebze Rizeliler'den büyük buluşma
Gebze Gazetesi 33 yaşında Gebze Gazetesi 33 yaşında
Yukarı Çık

Kartepe’de korkunç kaza
Kartepe’de korkunç kaza

Haberi Oku