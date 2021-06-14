banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Karaismailoğlu’ndan Başkan Büyükgöz’e Ziyaret

Bir dizi program için Gebze bölgesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Başkan Büyükgöz'e Ziyaret

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:05


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Gebze Belediyesi’ne ziyaret. Bir dizi program için Gebze bölgesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu belediyeye gelişinde; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, il ve ilçe protokolüyle birlikte karşıladı.  Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Gebze ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme ve sunumda bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve hediye takdiminin ardından sona erdi. 


--
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, ‘’Gönüllülük bu kente renk katacak’’ Başkan Büyükakın, ‘’Gönüllülük bu kente...
Altyapı Ve Üstyapı Çalışmaları Tam Gaz Devam Ediyor Altyapı Ve Üstyapı Çalışmaları Tam Gaz Devam...
Bıyık, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nu Ağırladı Bıyık, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nu...
Dilovası Katlı Otopark Projesinde İlk Kazma Vuruldu Dilovası Katlı Otopark Projesinde İlk Kazma Vuruldu
İzmit Bağdat Caddesi’nin Çehresi Değişti İzmit Bağdat Caddesi’nin Çehresi Değişti
Büyükşehir Belediyesi Mahalleleri Güzelleştiriyor Büyükşehir Belediyesi Mahalleleri Güzelleştiriyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın, ‘’Gönüllülük bu...
Kocaeli Kent Konseyi yönetimi ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, Kocaelilik kültürünü geliştirmekten,...

Haberi Oku