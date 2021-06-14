Bakan Karaismailoğlu’ndan Başkan Büyükgöz’e Ziyaret

Bir dizi program için Gebze bölgesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Gebze Belediyesi’ne ziyaret. Bir dizi program için Gebze bölgesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu belediyeye gelişinde; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, il ve ilçe protokolüyle birlikte karşıladı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Gebze ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme ve sunumda bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve hediye takdiminin ardından sona erdi.



