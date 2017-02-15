BANKA'da PARA UNUTTUNUZ MU?

TBB'ninaçıklamaya göre birlik, zaman aşımına uğramış mevduat, emanet ve alacakların listesini www.zamanasimi.org/tbb adresinde yayınladı.

Bireyler, mayıs 2016 sonuna kadar zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını site üzerinden kontrol edebilecek. Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2016 tarihine kadar ilgili banka şubelerine kimlik kartı ile başvurabilecek.





Bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar on yıl içinde aranmadıkları takdirde 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre zaman aşımına tabi oluyor.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını TBB'nin her yıl şubat ayında aktif hale getirdiği www.zamanasimi.org/tbb internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor, dilerlerse hesaplarını kapatabiliyor.