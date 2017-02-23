Barış Elçisinden Ziyaret

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında Türkiye’de bulunan Barış Elçisi Ouedraogo ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile Burkina Faso arasında iş adamları nezdinde karşılıklı ziyaretlerle oluşturulacak iş bağlantılarının sağlanması yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Başkan Korkmaz, bu yönde atılacak adımların iki ülke arasında önemli dostluk ve kardeşlik köprüsüne vesile olacağına inandıklarını söyledi.