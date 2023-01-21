BAŞARILI OKULDA KARNE TÖRENİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman bugün Gebzenin başarılı okullarından olan Emlakkonut Ortaokulunda karne törenine katıldı.
Torunlar candır candandır gelecektir
Torunlar şandır şerefdir candır ciğerdir
Torunlarım Asım Eymen ve İsmail Arvasın karne sevincine bu gün karnelerini vererek ortak oldum
GEBZE EMLAK KONUT OKULUNDA TÖREN
Torunum Asım Eymenin okuduğu Gebzenin başarılı eğitim kurumlarından Gebze emlak konutları ortaokulunda 5 C sınıfının karne dağıtım töreni www.gebzegazetesi.com canlı yayınlandı. Okul müdürü Harun Özkan sınıf öğretmeni Nagihan Kaya ile gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman başarılı öğrencilere karne verip öğrencilerin karne sevincine ortak oldular
https://fb.watch/iatn-Al-zU/?mibextid=qC1gEa