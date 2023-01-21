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BAŞARILI OKULDA KARNE TÖRENİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman bugün Gebzenin başarılı okullarından olan Emlakkonut Ortaokulunda karne törenine katıldı.

BAŞARILI OKULDA KARNE TÖRENİ

21 Ocak 2023 Cumartesi 08:52

 EMLAK KONUTLARI ORTAOKULUNDA KARNE TÖRENİ SEVİNCİNE ORTAK OLUP TORUNUM ASIM EYMENİN KARNESİNİ VERİRKEN ÇOCUKLUK YILLARIMI YAŞADIM 

Torunlar candır candandır gelecektir 
Torunlar şandır şerefdir candır ciğerdir 
Torunlarım Asım Eymen ve İsmail Arvasın karne sevincine bu gün karnelerini vererek ortak oldum 

GEBZE EMLAK KONUT OKULUNDA TÖREN 
Torunum Asım Eymenin okuduğu Gebzenin başarılı eğitim kurumlarından Gebze emlak konutları ortaokulunda 5 C sınıfının karne dağıtım töreni www.gebzegazetesi.com canlı yayınlandı. Okul müdürü Harun Özkan sınıf öğretmeni Nagihan Kaya ile gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman başarılı öğrencilere karne verip öğrencilerin karne sevincine ortak oldular 
https://fb.watch/iatn-Al-zU/?mibextid=qC1gEa
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HARUN ÖZKANKARNE TÖRENİKarneKitap OkumaKocaeliGebzeEmlakkonutları Ortaokulu
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