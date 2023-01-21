BAŞARILI OKULDA KARNE TÖRENİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman bugün Gebzenin başarılı okullarından olan Emlakkonut Ortaokulunda karne törenine katıldı.

EMLAK KONUTLARI ORTAOKULUNDA KARNE TÖRENİ SEVİNCİNE ORTAK OLUP TORUNUM ASIM EYMENİN KARNESİNİ VERİRKEN ÇOCUKLUK YILLARIMI YAŞADIM



Torunlar candır candandır gelecektir

Torunlar şandır şerefdir candır ciğerdir

Torunlarım Asım Eymen ve İsmail Arvasın karne sevincine bu gün karnelerini vererek ortak oldum



GEBZE EMLAK KONUT OKULUNDA TÖREN

Torunum Asım Eymenin okuduğu Gebzenin başarılı eğitim kurumlarından Gebze emlak konutları ortaokulunda 5 C sınıfının karne dağıtım töreni

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canlı yayınlandı. Okul müdürü Harun Özkan sınıf öğretmeni Nagihan Kaya ile gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman başarılı öğrencilere karne verip öğrencilerin karne sevincine ortak oldular

